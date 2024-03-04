快訊

公公猝逝後首發聲...小S現身致意 握住記者的手這麼說

東岸商場爭議謝國樑細說從頭 過去OT、ROT「現在評選全送辦」

張洪量愛妻換肝仍不幸病逝 名醫陳肇隆親曝死因：非常罕見

民進黨徵召林明正選虎尾鎮長 蘇治芬：不知情不予回應

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨大轉彎將徵召曾擔任前立委蘇治芬秘書的林明正參選。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨大轉彎將徵召曾擔任前立委蘇治芬秘書的林明正參選。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨原本不提名、不徵召，今天突然陣前「急轉彎」，雲林縣黨部今天例行執委會通過徵召前立委蘇治芬秘書林明正參選，引起政壇多方解讀，先前曾表態不會參與補選事務的蘇治芬今天受訪時表示，對林明正參選並不知情，不予回應。

虎尾鎮長補選今天開始受理登記，國民黨籍的虎尾鎮代主席林嘉弘率先完成登記，原本不徵召、不提名開放參選的民進黨，昨天只有兩名綠營人士領表，包括虎尾前鎮代李政峯和虎尾公所前機要秘書陳向陽，李政峯雖已領表，但仍多次在臉書斥責民進黨身為國家執政黨卻不提名、不徵召。

民進黨雲林縣黨部無奈指出，並非沒有徵詢過黨員，但被徵詢的幾人意願不高才會決定不提名和徵召。今天提名大轉彎，執委會通過徵召林明正參選，由於林明正是虎尾前鎮代林武正的弟弟，原本傳出屬於立委劉建國「好央甲」團隊的林武正，最可能獲徵召參加補選，但外界沒想到最後竟變成弟弟林明正參選，這突如其來的轉變，也為原被視為平順的虎尾戰局投下不小變數。

由於林明正曾擔任前立委蘇治芬秘書，有人解讀可能是蘇治芬要林參選，今天蘇治芬和林明正受訪時都鄭重否認，蘇治芬表示，林明正參選她不知道，不予回應也無從表示任何意見或看法。

林明正也直言，他之所以決定參選，係因認為民進黨身為泱泱執政黨，卻連推派人出來選的勇氣都沒有，他實在看不下去，許多基層支持民進黨的人更看不過去，聲音四起，他認為民進黨如不推人參選，叫基層支持者以後如何再相挺，加上他身為虎尾人，對故鄉自有期待，基於這些原因，他才決定參選。

林明正強調，參選完全是他個人的決定，蘇對他參選並不知情，他參選是受基層同黨的人鼓勵，才有人去幫他領表，所以與蘇治芬無關。

民進黨 蘇治芬 雲林

延伸閱讀

虎尾、麥寮補選登記 民進黨徵召蘇治芬特助應戰

虎尾鎮長補選 民進黨上周才決議不提名 今急轉彎通過徵召他參選

補選大戰／520上路前 賴清德先戰6場補選 蘇治芬：賴政府的硬仗、苦戰

蘇治芬完成6天百里徒步謝票 寒風刺骨翁章梁來送暖

相關新聞

民進黨徵召林明正選虎尾鎮長 蘇治芬：不知情不予回應

雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨原本不提名、不徵召，今天突然陣前「急轉彎」，雲林縣黨部今天例行執委會通過徵召前立委蘇治芬秘書林...

廢棄高壓瓶別亂丟 南市環保局今年續辦回收兌換清潔劑活動

用過的農藥瓶、高壓瓶、飲料玻璃瓶別亂丟！台南市環保局今年與東山、後壁、龍崎等8區農會合作，舉辦廢農藥瓶回收兌換活動，同時...

汰換節能冰箱冷氣 南市加碼抽iPhone 15 Pro等好禮

鼓勵民眾換購節能冰箱、冷氣， 南市加碼將抽出iPhone 15 Pro等145個好禮，籲請用戶在4月底期限內換購，於5月...

全國最大馬鈴薯產地學校 家長無償供土地 種植成果曝

雲林縣斗南鎮文安國小位於國內主要馬鈴薯產區內，為讓小朋友體驗種植歷程，學校去年底發起「馬鈴薯成名之路」活動，由家長無償提...

刺激結婚率、生育率 雲林睽違多年將辦聯合婚禮

雲林縣人口數去年底跌破66萬人，全年度粗結婚率4.6%，低於全國平均5.36%，縣府為催生人口，除推出為期兩年的「雲林萬...

嘉市觀光蛋黃區7.27公頃 阿里山林業村公開招商藝文特區

面積廣達7.27公頃又位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村公開招商，林業署林鐵及文資處表示，透過促參案營造富含教育、休閒、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。