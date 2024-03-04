民進黨徵召林明正選虎尾鎮長 蘇治芬：不知情不予回應

雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨原本不提名、不徵召，今天突然陣前「急轉彎」，雲林縣黨部今天例行執委會通過徵召前立委蘇治芬秘書林明正參選，引起政壇多方解讀，先前曾表態不會參與補選事務的蘇治芬今天受訪時表示，對林明正參選並不知情，不予回應。

虎尾鎮長補選今天開始受理登記，國民黨籍的虎尾鎮代主席林嘉弘率先完成登記，原本不徵召、不提名開放參選的民進黨，昨天只有兩名綠營人士領表，包括虎尾前鎮代李政峯和虎尾公所前機要秘書陳向陽，李政峯雖已領表，但仍多次在臉書斥責民進黨身為國家執政黨卻不提名、不徵召。

民進黨雲林縣黨部無奈指出，並非沒有徵詢過黨員，但被徵詢的幾人意願不高才會決定不提名和徵召。今天提名大轉彎，執委會通過徵召林明正參選，由於林明正是虎尾前鎮代林武正的弟弟，原本傳出屬於立委劉建國「好央甲」團隊的林武正，最可能獲徵召參加補選，但外界沒想到最後竟變成弟弟林明正參選，這突如其來的轉變，也為原被視為平順的虎尾戰局投下不小變數。

由於林明正曾擔任前立委蘇治芬秘書，有人解讀可能是蘇治芬要林參選，今天蘇治芬和林明正受訪時都鄭重否認，蘇治芬表示，林明正參選她不知道，不予回應也無從表示任何意見或看法。

林明正也直言，他之所以決定參選，係因認為民進黨身為泱泱執政黨，卻連推派人出來選的勇氣都沒有，他實在看不下去，許多基層支持民進黨的人更看不過去，聲音四起，他認為民進黨如不推人參選，叫基層支持者以後如何再相挺，加上他身為虎尾人，對故鄉自有期待，基於這些原因，他才決定參選。

林明正強調，參選完全是他個人的決定，蘇對他參選並不知情，他參選是受基層同黨的人鼓勵，才有人去幫他領表，所以與蘇治芬無關。