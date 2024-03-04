阿里山生態、觀星 微笑星空3月6日開放報名
林業署嘉義分署與嘉義市天文協會推出4～6月「微笑星空」7梯次2天1夜阿里山天文生態體驗營，白天有園區生態導覽解說，晚上則探索天文奧秘；體驗阿里山生態及星空之美，3月6日上午9時開放報名。
春季是阿里山國家森林遊樂區最繽紛的季節，櫻花、杜鵑、紫玉蘭等各種花卉陸續綻放，山林間充滿生機和活力；在無光害的阿里山可以輕易觀察到春季的各式星座。
林業嘉義分署表示，4～6月是天象豐富的季節，有機會在4月看到天琴座流星雨或5月寶瓶座η流星雨；另外，從大家熟知的北斗七星開始，透過牧夫座的「大角」、室女座的「角宿一」，一直延伸烏鴉座，形成春季著名的「微笑曲線」，沿著這條曲線，還可以辨識出雄壯的獅子座、放射狀的巨蟹座；甚至在晴朗的夜晚，還能看到南方地平線上的南十字星座。
除了夜晚迷人的星空外，在日出前1小時，在南方天空可以發現木星和土星，在東方則可見金星和水星，絕對是一個不容錯過的奇妙時刻。
白天活動由嘉義分署在地導覽解說員帶領遊客認識阿里山國家森林遊樂區，一邊欣賞春天怡人的景色，一邊聽著精彩豐富的生態奧秘、林業開發歷史及居民的生活故事等；夜晚則由專業的嘉義市天文協會解說星空知識及各個星座故事，活動精彩且豐富。
活動內容包含室內課程講解介紹季節常見星座、星座相關故事傳說、戶外實體天文望遠鏡操作練習課程、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭火車賞日出等，課程多元豐富。3月6日上午9時開放報名，費用每人3000元，活動期間將乘坐園區內電動遊園車往返於主要地點之間。相關諮詢可至報名網站留言板留言，或洽詢嘉義市天文協會王小姐0912527189。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言