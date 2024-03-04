阿里山生態、觀星 微笑星空3月6日開放報名

林業署嘉義分署與嘉義市天文協會推出4～6月「微笑星空」7梯次2天1夜阿里山天文生態體驗營，白天有園區生態導覽解說，晚上則探索天文奧秘；體驗阿里山生態及星空之美，3月6日上午9時開放報名。

春季是阿里山國家森林遊樂區最繽紛的季節，櫻花、杜鵑、紫玉蘭等各種花卉陸續綻放，山林間充滿生機和活力；在無光害的阿里山可以輕易觀察到春季的各式星座。

林業嘉義分署表示，4～6月是天象豐富的季節，有機會在4月看到天琴座流星雨或5月寶瓶座η流星雨；另外，從大家熟知的北斗七星開始，透過牧夫座的「大角」、室女座的「角宿一」，一直延伸烏鴉座，形成春季著名的「微笑曲線」，沿著這條曲線，還可以辨識出雄壯的獅子座、放射狀的巨蟹座；甚至在晴朗的夜晚，還能看到南方地平線上的南十字星座。

除了夜晚迷人的星空外，在日出前1小時，在南方天空可以發現木星和土星，在東方則可見金星和水星，絕對是一個不容錯過的奇妙時刻。

白天活動由嘉義分署在地導覽解說員帶領遊客認識阿里山國家森林遊樂區，一邊欣賞春天怡人的景色，一邊聽著精彩豐富的生態奧秘、林業開發歷史及居民的生活故事等；夜晚則由專業的嘉義市天文協會解說星空知識及各個星座故事，活動精彩且豐富。