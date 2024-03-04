嘉市觀光蛋黃區7.27公頃 阿里山林業村公開招商藝文特區
面積廣達7.27公頃又位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村公開招商，林業署林鐵及文資處表示，透過促參案營造富含教育、休閒、創意產業等多元複合的藝文特區，結合林業城市文化故事，重塑並提升歷史文化價值，未來成為雲嘉南藝文重心。
林鐵及文資處表示，阿里山林業村BOT案，位處嘉義市區且土地空間遼闊，面積約7.27公頃，鄰近嘉義火車站及林鐵北門車站，周邊有檜意森活村、北門驛、嘉義車庫園區、嘉義獄政博物館等，又可銜接嘉義文創園區（舊嘉義舊酒廠）、市立美術館等亮點，經軸帶串聯發展迅速、配套完整，與區域發展相互加乘，未來可與嘉義地區其他新興觀光遊憩區共同帶動發展，兼具地區藝文發展火車頭的角色，創造藝文城市新風貌，成為嘉義市打造「雲嘉南藝文休憩中心」的重要標的。
林鐵及文資處表示，今年2月29日公告徵求民間參與「嘉義市阿里山林業村新建營運移轉案」，等標期4個月，受理以單一依我國公司法成立之公司參加申請，並允許多數法人以合作聯盟方式參與本計畫之申請，有意願廠商可於今年7月1日前踴躍投標。
林鐵及文資處表示，釋出嘉義市觀光蛋黃區7.27公頃，僅此一席千載難逢，阿里山林業村是近年少見的林業產業文化指標型BOT案，位處嘉義市區且土地空間遼闊。歡迎有創意構想的廠商踴躍投標「嘉義市阿里山林業村新建營運移轉案」，詳細資訊公開於財政部「促進民間參與公共建設資訊網」，或可至林鐵及文資處官網及FB粉絲團查詢。
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