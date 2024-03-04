此時有聲勝無聲 台南有聲書助學障生聆聽知識

認字、閱讀障礙是學習障礙的一部分，但透過「聆聽」方式仍可進行學習，台南市目前約有1143名學障學生，南市教育局每學期也推動學障有聲書申請，希望藉由有聲書生動活潑報讀，及適切的特教專業支持，幫助學障孩童得到自信，激發發展潛能。

公誠國小巡迴輔導教師林雅卿表示，當孩子在學習的過程中，如果寫字常常多一點、少一撇，教過的字容易忘記，又或者閱讀時常會漏字或跳行、停頓、速度慢又不通暢等現象，常被稱為認字或閱讀障礙；這類的孩子只要透過聆聽有聲書，一樣可以學習課本內容。

教育局表示，全市目前共有1143名學障學生，含高中1名、國中440名、國小692名，而學障學生智力通常與一般孩子無異，今年也補助約100名學障學生及13名視障學生，購買有聲書滿足學生學習需求。

教育局也指出，面對學生多元化的特性，除鼓勵教師不斷地進修、提升專業知能，也鼓勵教師使用不同的教學策略和學習工具，滿足不同學生的學習需求，針對學障學生或是視障學生，可透過耹聽有聲書，引導學生適切的學習模式，突破學習障礙。

教育局強調，南市府每年挹注相關經費及人力，提供個別化教育計畫及無障礙的學習環境，落實教育機會均等，此外，輔導老師也會針對學障學生，透過學校申請國語、數學等學科有聲書，搭配課本進行學習，幫助這些孩子進行每個領域的學習活動。