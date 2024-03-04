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白沙屯媽進香 抽交趾陶媽祖
苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香將於18日啟程，預定23日抵達雲林北港朝天宮，進香報名人數已突破16萬人，雲林至善文化協會與北港金德興銀樓合作將抽獎贈送交趾陶媽祖，今年再加碼紀念版粉紅超跑的可愛木雕小神轎，也抽獎送出。縣府指出，為迎接白沙屯進香團，已協調香客休憩空間、免費接駁車。
雲林至善協會執行長蔡銘貴說，從拱天宮進香背章號碼計算今年報名進香人數，截至昨天已達16萬人，循往例17日啟程前在拱天宮抽出交趾陶媽祖，可愛小神轎11日由雲林縣長張麗善在朝天宮抽出。
金德興銀樓業者鄭勝文說，和蔡銘貴同為北港人，對媽祖文化有共同信念和目標，便與交趾陶工藝師謝偉奇合作創作媽祖交趾陶作品，3年前起推出只要徒步進香人數突破10萬就抽獎贈送，第1年9萬多人，直到去年11萬多人才送出第1尊交趾陶神像。
蔡銘貴指出，交趾陶媽祖創作過程多次失敗修改，最後請示白沙屯媽祖並獲賜予平安符加入陶土一起泥和才完成，頗為神奇，因此獲拱天宮授權製作並辦理這項抽獎。
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