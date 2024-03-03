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白沙屯報名進香突破16萬人 香灯腳有望抽中交趾陶媽祖、Q版粉紅超跑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
白沙屯媽祖進香人數突破16萬，雲林至善協會將抽獎贈送珍貴的交趾陶媽祖，今年加碼贈送可愛的迷你版粉紅超跑。記者蔡維斌／翻攝
白沙屯媽祖進香人數突破16萬，雲林至善協會將抽獎贈送珍貴的交趾陶媽祖，今年加碼贈送可愛的迷你版粉紅超跑。記者蔡維斌／翻攝

苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香即將於3月18日啟程預定23日抵達北港朝天宮，雲林至善文化協會與北港金德興銀樓合作，依往年慣例今年只要進香報名人數突破15萬人，將以抽獎方式贈送交趾陶媽祖，目前已達標超過16萬人報名，該協會再加碼抽獎贈送紀念版粉紅超跑的可愛小神轎。

金德興銀樓鄭勝文表示，他與雲林至善協會執行長蔡銘貴同為北港人，對媽祖文化有共同信念和目標，多年前因緣際會接觸交趾陶藝術創作，便與交趾陶工藝師謝偉奇合作創作白沙屯媽祖交趾陶作品，並從3年前開始推出只要徒步進香人數突破10萬就抽獎送「交趾媽祖」，第1年只9萬多，直到去年11萬多人才送出第1尊交趾神像。

雲林至善協會執行長蔡銘貴說，交趾陶媽祖創作過程多次遇到瓶頸，為打造交趾陶媽祖，6年前鄭勝文親赴拱天宮徵求媽祖同意，才發心製作，但起初不是臉部比例不準確，就是手袖不符，經多次失敗修改，最後請示白沙屯媽祖並賜予平安符加入陶土一起泥和，才燒出完整的「交趾媽祖」，頗為神奇，因此獲拱天宮授權製作並辦理這項抽獎，和信徒共沐神恩。

蔡銘貴說，從拱天宮進香背章號碼計算今年報名進香人數，到今天為止已超過16萬，將依例在本月17日啟程前在拱天宮抽出，今年因人數多加碼贈送迷你版的粉紅超跑可愛木雕小神轎，將於本月11日由雲林縣長張麗善在朝天宮抽出。

雲林縣民政處長蕭德恕、北港鎮長蕭美文表示，為迎接白沙屯進香團，已協調北港地區機關團體提供處所給香燈腳沐浴休憩的空間，同時增加開放第2市場、游泳池、體育館及學校禮堂，供香燈腳休息，為方便提早回程信徒搭車，今年也增設免費高鐵接駁車。

白沙屯媽祖進香人數突破16萬，雲林至善協會將抽獎贈送珍貴的交趾陶媽祖，今年加碼贈送可愛的迷你版粉紅超跑。記者蔡維斌／翻攝
白沙屯媽祖進香人數突破16萬，雲林至善協會將抽獎贈送珍貴的交趾陶媽祖，今年加碼贈送可愛的迷你版粉紅超跑。記者蔡維斌／翻攝
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白沙屯媽祖進香人數突破16萬，雲林至善協會將抽獎贈送珍貴的交趾陶媽祖，今年加碼贈送可愛的迷你版粉紅超跑。記者蔡維斌／翻攝

交趾陶 北港朝天宮 白沙屯媽祖

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