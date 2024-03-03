雲林家扶頒獎學金 感謝各界捐款助學

雲林家扶中心為鼓勵扶助學子無憂求學，每學期募款助學金發給高中職、大專生，昨天發出505萬元助學金給400多名學生，大二生何家榮原是棒球隊選手，因受傷離開球隊，受家扶扶助取得飲料調製乙級、國際禮儀乙級、餐飲服務丙級等證照，獲得金酒盃全國調酒大賽金牌。

雲林家扶中心助學金頒發典禮，協助高中職143名與大專生261名就學，縣長張麗善、虎尾鎮代會主席林嘉弘、斗六市代會副主席黃尤美、家扶委員李美惠、縣議員黃美瑤助理賴人弘等出席，鼓勵家扶學子勇敢築夢。

江鳥咖啡創辦人廖溶孃肯定家扶學子勇敢追夢，將春節販售咖啡禮盒約18萬元營收全數捐贈助學金，分享創業歷程，她表示，教育是最好投資，也是社會發展基石，持續學習對學子未來有幫助。

何家榮說，他自幼兒園接受家扶扶助至今，感謝家扶中心每學期提供助學金，對他考證照、比賽治裝等提供必要的幫助。

雲林家扶1年募集逾千萬獎學金，家扶扶幼主委陳燦勲感謝善心人士不景氣，仍願意助學，相信孩子們會努力讀書，將來學業有成、就業後，也能回饋社會，讓愛循環。張麗善說，不景氣還是有很多善心人士支持家扶中心，家扶做了很多政府做不到的事，讓孩子安心求學，培育許多優秀人才，為雲林爭光，感謝聖仁基金會、江鳥咖啡、雲林肉品市場、張老師財金協會等對家扶中心支持。