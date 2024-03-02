咖啡業者送來18萬匯集各界愛心 雲林家扶今發505萬助學

雲林家扶中心為鼓勵扶助學子無憂求學，每學期募款助學金發給高中職、大專生，今天發出505萬元助學金給400多位學生，大二生何家榮現場表演在校學習調飲成果，感謝助學人讓他無後顧之憂追求夢想。

雲林家扶中心今天舉辦助學金頒發典禮，總計發出505萬元，協助高中職143位與大專生261位就學，雲林縣長張麗善、虎尾鎮代會主席林嘉弘、斗六市代會副主席黃尤美、家扶委員李美惠、縣議員黃美瑤助理賴人弘等人都出席，鼓勵家扶學子勇敢朝夢想前進。

江鳥咖啡創辦人廖溶孃肯定雲林家扶學子勇敢追夢，將春節期間販售咖啡禮盒約18萬元營收全數捐贈助學金，並分享創業歷程，她表示，教育是最好的投資，也是社會發展的基石，持續學習對學子的未來一定有幫助。

大學二年級學生何家榮在現場表演在校所學調飲技術，原本是棒球隊選手，因為受傷離開球隊，意外發現自己對調飲的熱情，已取得飲料調製乙級、國際禮儀乙級、烘焙丙級、中式麵食丙級、餐飲服務丙級等證照，並獲得第一屆金酒盃全國調酒大賽金牌。

何家榮表示，他自幼兒園開始接受家扶扶助至今，很感謝家扶中心每學期提供助學金，對他考證照、比賽治裝等，都提供必要的幫助。

雲林家扶一年要募集逾一千萬獎學金，雲林家扶中心扶幼主委陳燦勲表示，感謝各界善心人士面對不景氣，仍願意助學，相信孩子們會努力讀書，將來學業有成、就業後，也能回饋社會，讓愛循環。