咖啡業者送來18萬匯集各界愛心 雲林家扶今發505萬助學
雲林家扶中心為鼓勵扶助學子無憂求學，每學期募款助學金發給高中職、大專生，今天發出505萬元助學金給400多位學生，大二生何家榮現場表演在校學習調飲成果，感謝助學人讓他無後顧之憂追求夢想。
雲林家扶中心今天舉辦助學金頒發典禮，總計發出505萬元，協助高中職143位與大專生261位就學，雲林縣長張麗善、虎尾鎮代會主席林嘉弘、斗六市代會副主席黃尤美、家扶委員李美惠、縣議員黃美瑤助理賴人弘等人都出席，鼓勵家扶學子勇敢朝夢想前進。
江鳥咖啡創辦人廖溶孃肯定雲林家扶學子勇敢追夢，將春節期間販售咖啡禮盒約18萬元營收全數捐贈助學金，並分享創業歷程，她表示，教育是最好的投資，也是社會發展的基石，持續學習對學子的未來一定有幫助。
大學二年級學生何家榮在現場表演在校所學調飲技術，原本是棒球隊選手，因為受傷離開球隊，意外發現自己對調飲的熱情，已取得飲料調製乙級、國際禮儀乙級、烘焙丙級、中式麵食丙級、餐飲服務丙級等證照，並獲得第一屆金酒盃全國調酒大賽金牌。
何家榮表示，他自幼兒園開始接受家扶扶助至今，很感謝家扶中心每學期提供助學金，對他考證照、比賽治裝等，都提供必要的幫助。
雲林家扶一年要募集逾一千萬獎學金，雲林家扶中心扶幼主委陳燦勲表示，感謝各界善心人士面對不景氣，仍願意助學，相信孩子們會努力讀書，將來學業有成、就業後，也能回饋社會，讓愛循環。
張麗善表示，經濟不景氣，還是有很多善心人士支持家扶中心，家扶中心做了很多地方政府做不到的事情，讓孩子能夠全心全意求學，培育許多優秀人才，為雲林爭光，感謝聖仁基金會、江鳥咖啡、雲林縣肉品市場、張老師財金協會等人對家扶中心支持，讓助學金的募款無礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言