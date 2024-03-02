為拔胡蘿蔔 雲林偏鄉竟吸引1萬5千人湧入

以生產胡蘿蔔汁聞名的「VDS活力東勢」今天在雲林縣東勢鄉舉辦國際台灣胡蘿蔔日，開放民眾現場採收彩色胡蘿蔔，吸引1.5萬人參加，VDS活力東勢總經理王文星盼藉活動讓更多人走進雲林東勢，縣長張麗善對民間企業活動吸引這麼多民眾參加忍不住稱奇，要縣府各局處取經。

第三屆國際台灣胡蘿蔔日今天登場，吸引1.5萬人參加，甚至有民眾從台北南下，不少民眾全副武裝，自備鞋套、鏟子等工具下田拔胡蘿蔔，大小朋友都忍不住大讚「好玩」，張麗善也與縣府團隊下田體驗採收紅蘿蔔，她感謝VDS活力東勢自籌經費舉辦活動，讓大小朋友都能體驗農村之樂，希望縣府團隊好好取經。

雲林縣是國內主要胡蘿蔔產地之一，張麗善表示，VDS活力東勢的產量占雲林三分之一，透過跟農民契作，讓農民有穩定收益，是很優良的企業，產品也在新加坡上架，獲得當地消費者讚賞。