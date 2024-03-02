亞太國際棒球村 主場館9月完工

台南亞太國際棒球訓練中心（亞太國際棒球村）成棒主球場工程昨天上梁，市長黃偉哲說，這是前市長賴清德規畫，含主球場、副球場、少棒主球場、副球場及2個練習場，經菁英設計及硬實力工程，花34億元，即將全部完成，讓台南棒球夢早日實現，未來不排除有演唱會及大型活動。工務局說，主場館目前進度8成，預計9月完工，交廠商進駐營運。

黃偉哲、教育部常務次長林騰蛟主持上梁，黃偉哲表示，棒球是國球也是市民最熱愛運動，不管王建民、郭泓志、陳金鋒等，許多優秀棒球選手出自台南，所以有責任做得更好，軟體硬體一起做，培養更多優秀人才。

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，昨天由市長黃偉哲（前左）、教育部常次林騰蛟（前右）主持上梁典禮。記者吳淑玲／攝影

體育局長陳良乾說，已規畫台南400系列活動，在主球場啟用後展出「百年棒球史特展」，歡迎大家看展見證全台最大規模棒球場誕生；亞太國際棒球訓練中心營運移轉（OT）案2月公告招商，期許工程完工順利移交廠商營運，做更多元化使用，期待吸引國際球隊來台移地訓練，藉不同國家職業球隊訓練，與台灣球隊交流賽，讓台灣棒球實力與國際接軌，讓台灣棒球國際比賽中更具競爭力。

工務局長陳世仁表示，亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）」預算25億元，工期1683日曆天，含2萬5000席觀眾席主球場、3000席觀眾席副球場、室內外投打練習場及2座內野練習場。其中2座內野練習場2021年6月30日完成、成棒副球場及室內外投打練習場接續在去年7月啟用。

位在安南區環館路公園用地興建的「亞太國際棒球訓練中心」一期少棒工程場館，已在2019、2022、2023年連續舉辦3屆WBSC世界盃少棒錦標賽，後續2025、2027連續2屆也將在台南舉辦，未來期待吸引國際職業球隊進行台灣移地訓練，與台灣球隊交流賽，讓台灣棒球實力與國際接軌，台灣棒球在國際比賽更具競爭力。