阿里山花季3月10日起跑 例假日交管

一年一度阿里山花季將於3月10日開始，一路持續至4月10日，交通部公路局今年未進行總量管制，但會在3月9日至4月10日期間的例假日及連續假期上午6時至11時進行交通管制，台18線89至95K將畫設小客車臨時停車格，並設置10處免費接駁車站。疏運轉乘專車車票即日起開放預購。

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻等；台灣原生種櫻花霧社櫻已開花5成，預計持續開花至本月中後。眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻則已開花約3成，預計本月上旬至中旬盛開，非櫻花花種如杜鵑、紫藤則預計4月下旬開花。

林業及自然保育署嘉義分署表示，自行開車前往賞花的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時，於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施管制，除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）、營業載客計程車或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制期間禁止通行，遊客須至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山，疏運轉乘專車車票即日起開放預購。

林業及自然保育署嘉義分署也說，到阿里山可搭乘的客運路線包含7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山及6739日月潭─阿里山等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。