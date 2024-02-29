台南市2023年12月住宅價格指數出爐 南科房市最熱區在這1區

台南市2023年12月住宅價格指數出爐，住宅價格指數為138.75，較前期(11月)上漲0.39%，相較去年同期則上漲5.80%。地政局表示，本期交易量較前期減少25.02%，除了新市、安平、中西區及東區，其餘交易量變動率呈現負成長。但新市區交易量較前1年同期大增1822.22%，是南科最熱區。

地政局長陳淑美說，去年12月國內經濟景氣信號分數為20分與前月(11月)相同，維持黃藍燈號，可見2023年第4季總體經濟景氣仍呈現持續回升跡象。本期住宅價格指數微幅上漲，而建物買賣移轉棟數方面，全市12月建物移轉棟數共2398棟，全市交易量較前期減少25.02%，也低於前兩期的交易量，整體住宅市場呈現價漲量縮格局。綜觀今年度各月建物買賣移轉棟數雖有變化，但在市場剛性需求仍穩定支撐下，買氣也持續穩定加溫，整體買賣棟數較去年微幅增加8.0%，未來應注意市場需求是否帶來支撐。

進一步觀察各行政區住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期以及去年同期均呈現微幅上漲情形，其中以新營區漲幅最高，與前期11月相較，上漲1.51%，其次為中西區與仁德區，分別微幅上漲0.96%以及0.62%。若與去年同期相較，漲幅最高的前三個行政區依次為仁德區、新市區以及中西區，分別小幅上漲8.40%、8.02%以及7.72%，顯示在重大開發計畫的加持下，地區房市需求熱絡，價格也呈現穩定微幅上揚。

反觀北區價格指數在前期達到高點後，呈現盤旋，本期微幅下跌0.02%。南科區域房市需求仍趨熱絡，本期指數微幅上升0.41%，善化區與新市區本期指數分別微幅上升0.37%與0.46%。後續各行政區間的價格趨勢仍有待持續觀察。