阿里山花季3月10日登場 櫻王已開3成

2024阿里山花季3月10日登場，阿里山國家森林遊樂區內櫻花陸續綻放，櫻王染井吉野櫻開花約3成，農業部林業及自然保育署嘉義分署呼籲民眾善用大眾運輸，輕鬆遊玩，領略阿里山花季之美。

嘉義分署今天發布新聞稿指出，阿里山國家森林遊樂區一直是大眾矚目的賞櫻勝地，2024阿里山花季即將於3月10日至4月10日登場，不過山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻等已開花。

而阿里山國家森林遊樂區眾所矚目的櫻王染井吉野櫻目前開花約3成，預計3月上旬至中旬盛開，其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花且花期將持續至4月下旬，非櫻花花種如杜鵑、紫藤則花期較晚，預計4月下旬開花。

嘉義分署說，阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，今年與公路局嘉義區監理所共同推出全新的疏運套票，遊客可同步購買疏運轉乘專車車票及遊樂區門票，且在線上預先購票即可享優先搭乘服務。

此外，嘉義分署也規劃台18線89-95K（往塔塔加方向）將劃設小客車臨時停車格，並設置10處免費接駁車站，於平日早上8時至傍晚6時及假日早上5時至傍晚6時提供遊客往返阿里山入口轉運站。

交通部公路局為疏解假日賞花車潮，從3月9日起至4月7日共計12個假日的上午6時至11時實施台18線疏運管制措施，時段內66K至88.2K管制小客車通行，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，另甲乙類大客車須於29K觸口自然教育中心對面預先購買遊樂區門票。