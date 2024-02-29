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台江國家公園管理處攜手廖炳焜創作詩謠繪本 用音樂說四百年故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處與暢銷兒童作家廖炳焜合作，全新創作音樂詩謠繪本，用音樂述說台江內海四百年故事。圖／台江國家公園管理處提供
台江國家公園管理處與暢銷兒童作家廖炳焜合作，全新創作音樂詩謠繪本，用音樂述說台江內海四百年故事。圖／台江國家公園管理處提供

台江國家公園管理處與暢銷兒童作家廖炳焜合作，全新創作音樂詩謠，讓文字與圖像串起美妙音符，畫面充滿弦外之音，用音樂述說台江內海四百年故事，也讓台江繪本跳脫框架。

內政部國家公園署台江國家公園管理處處長謝偉松表示，「這首歌，唱給大海聽」詩謠繪本抽絲剝繭從不同角度，透過廖炳焜生動細膩輕鬆文筆、金鼎獎插畫家貓魚的溫暖童趣畫風及新銳音樂家呂鍾伶活潑曲風，創作11首詩謠，藉由朗琅上口歌曲，訴說台江內海400年的風起雲湧。「本書是詩謠，更是故事，看似首首自成一曲，實則藉由故事主人翁，唱出土地與人的深情連結。」遊台江、看海湧、聽鳥仔唱歌，看螃蟹、馬鞍藤滿地爬等，用音樂串連想像，唱歌給大海聽。

謝偉松說，新書發表會訂於3月10日上午10時在該處遊客中心第一放映室舉辦，並攜手喜樹國小及海洋音樂劇團，以合唱音樂劇方式歡樂演繹繪本，期透過繪本雋美易讀的文字、色彩活潑的插圖及朗朗上口樂曲，讓親子獲得共讀愉悅，也藉此認識台江內海四百年故事。

歡迎有興趣民眾報名參加新書發表會，聆聽老師趣味對談，活動詳請上台江國家公園網站查詢，報名日期即日起開始，名額有限，額滿為止。成功報名並全程參與者，每家庭、個人可獲得「這首歌，唱給大海聽」精裝書籍1本；發表會現場特別提供優惠價5折購買該書，僅此一檔，錯過不再。如有相關問題請洽解說教育課06-2842600轉1507林小姐。

台江 國家公園 音樂劇

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