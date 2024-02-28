虎尾鎮長、麥寮鄉長補選藍營人選底定 綠營策略遭質疑消極

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長4月13日補選，被視為下屆縣長選舉的前哨戰，縣長張麗善已表態支持人選，反觀民進黨陣營採取不徵召、不提名，開放黨員自行參選，黨部主委林金忠說，參選者不可在競選旗幟等可辨識文宣掛上黨籍及黨徽，至於是否仍會動員輔選則因參選者眾，將視登記結果再決定下一步如何因應。

兩鄉鎮補選，國民黨推派的人選塵埃落定，分別由虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、前縣議員許志豪參加虎尾鎮長、麥寮鄉長補選。民進黨曾徵詢前立委蘇治芬秘書林明正、虎尾前鎮公所秘書林建華及執委丁奕綺等人意願，但3人均無意參選，另李政峯、吳爾夫及許忠富等人則分別向黨部表態有意參選。

張麗善表示，虎尾及麥寮是極為重要的鄉鎮，等同是縣內的「雙都心」；虎尾鎮內有高鐵站及交通要道，麥寮鄉則為年輕化的區域，近年就業、定居人口節節攀升，贏得補選很重要，未來中央與地方一條心，才能讓這2個鄉鎮齊頭並進，促使雲林南北均衡發展。

雲林縣政府主管會報每月按例到20鄉鎮巡迴辦理，明天下午3點將在麥寮鄉舉行，是否為輔選計畫的第一站？張麗善說，主要是縣府向鄉民報告施政方針及建設藍圖；地方人士猜測，此舉有點輔選意味，但不管如何，若能建設麥寮鄉並推動進步，大家都樂觀其成。

因民進黨的人選始終敲不定，經執委會多重考量後，決議採取「不徵召、不提名」開放黨員自行參選，林金忠說，原則上參選人不可在競選旗幟與文宣掛上黨籍、黨徽且也無政黨推薦書，不過可在個人資歷放上黨內服務資歷，就事實呈現；至於黨是否介入輔選，則在3月4日至6日參選人登記截止後，視登記結果再議。