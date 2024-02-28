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雲林箔子寮港岸加高工程 近期發包

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣政府將築高箔子寮港的港岸，以防海水倒灌，圖為去年遭遇海水倒灌重創，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒情形。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府將築高箔子寮港的港岸，以防海水倒灌，圖為去年遭遇海水倒灌重創，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒情形。記者蔡維斌／翻攝

去年「超級藍月」加上颱風帶來海水倒灌，重創雲林箔子寮港，至今相關防汛改善計畫未見動工，令漁民憂心；縣府昨天指出，為應急將築高港岸擋水，近期可發包施工，但因漁港淤沙嚴重，縣府同步計畫延伸漁港南、北防波堤，初步認定延伸的可行性高，會再做水工模式測試。

箔子寮漁港為雲林最大，去年8月發生嚴重海水倒灌，整座漁港幾被淹沒，甚至危及近鄰村落，驚動行政院長陳建仁前來勘災，經與雲林縣政府研商後，決定加高碼頭港岸，以防海水再入侵。

當地漁民認為漁港淤沙嚴重，加高港岸恐非良策，口湖鄉公所等各界則建議漁港外移，鄉長李龍飛說，箔子寮港近年因淤沙嚴重，造成船筏進出困難才逐漸沒落，去年海水倒灌嚴重，加高港岸應急擋水雖屬必要，但長遠來看，借由港域清淤所抽的海沙往外填，再延伸漁港南北堤，整座漁港外移重建，方可一勞永逸，且舊港腹地可與鄰近產業專區結合發展漁業觀光，實為一舉兩得之策，先前曾邀海洋大學學者踏勘，也認同抽沙建港發展漁市觀光的看法。

縣府水利處長許宏博指出，加高港岸應急工程已完成設計，近期可發包，為達長期治理之效，縣府也同步評估漁港南北海堤延伸的可性行，相關水工模式測試大致完成，未來只須對堤長和延伸角度再作細部水工測試即可。

許宏博也說，初步估計光延伸海堤200公尺約需10億元，經費不斐但淤沙可獲紓解，讓漁港正常運行，至於整座漁港外移，因牽涉問題複雜則須再作評估。

口湖鄉 漁民 雲林

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