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數B前標、均標降對社會組不利 南二中辦申請策略說明會

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中今天下午辦策略說明會，教導學生分析落點，以及如何準備申請學校的策略。記者鄭惠仁／攝影
台南二中今天下午辦策略說明會，教導學生分析落點，以及如何準備申請學校的策略。記者鄭惠仁／攝影

2024學測今寄發成績單，緊接著繁星及個人申請第一階段將開始，台南二中今天下午舉行申請策略學生說明會，晚上是家長說明會，希望雙軌並行，讓家長與學生對升學有相互了解機會，減少衝突發生。校方也提醒學生，申請時要放大優勢，增加自己上理想科系的機會。

今年數學B頂標是12級分、前標9級分、均標6級分，其中前標和均標都較去年減1級分，台南一中校長廖財固分析，頂標分數沒降，可能是跨組生撐住，由前標、均標都減1級分來看，未來在申請學校的競爭上，對社會組可能較不利。南二中教務主任涂益郎也深有同感，今年自然組來和社會組搶學校的學生可能會增多。

涂益郎說，南二中今年學測成績略有進步，50級分以上約20人，45級分以上約100人，以過去幾年錄取標準來看，45級分以上都可上國立中字輩的學校。由於繁星與個人申請第1階段都將開始，今天學生收到成績單後，勢必為如何申請而煩惱，家長也相當關心，想要了解；因此今天下午立馬對學生舉行申請策略說明會，晚上則是家長說明會，已有100多名家長報名。

涂益郎表示，希望透過說明會讓學生及家長了解怎麼填、怎麼申請以及要準備的方式和操作策略，包含自己為自己分析落點，不隨坊間的落點起舞，因明天是228紀念日放假，家長和學生剛好可以好好溝通及討論，決定要怎麼填。

過去曾發生家長與孩子為了選填志願而鬧僵的情形，涂益郎說，連續辦兩場說明會，希望讓雙方在升學上有相互了解機會，作出更正確的選擇。由於社會組可能面臨跨組生的競爭，而社會組主要科目是國、英、社，學生在申請時務必放大自己的優勢，選對自己最有利兒子己也有興趣的學系，以利自己上理想的學校與學系。

台南二中今天下午辦策略說明會，教導學生分析落點，以及如何準備申請學校的策略。記者鄭惠仁／攝影
台南二中今天下午辦策略說明會，教導學生分析落點，以及如何準備申請學校的策略。記者鄭惠仁／攝影

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