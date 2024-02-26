虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13日補選，民進黨雲林縣黨部主委林金忠曾說民進黨不會缺席，但今天召開執委會，過半數通過兩補選案全部開放參選，不徵召也不提名，林金忠說，黨內同志若登記參選將不給予政黨推薦書。

民進黨雲林縣黨部今天執委會過半數同意兩鄉鎮補選採開放式參選，林金忠表示，執委林建華建議民進黨必須徵召參選，凝聚起向心力，但各方意見無法取得共識，最後由與會執委進行假投票，投票結果開放式參選勝出。

林金忠表示，黨部在虎尾鎮長補選推薦林建華（執委）、丁奕綺（執委）、林明正（前立委蘇治芬秘書）等人，但都不願接受徵召，表態參選有李政峯及吳爾夫、林新丁、陳克盛，麥寮鄉長補選則有許忠富表態，這幾個人都未通過執委會同意徵召，所以決議開放參選。

民進黨在雲林海線立委連任失利，林金忠表示，完成兩鄉鎮補選是他繼續留任的理由，所以他主張民進黨絕不缺席，現在採取開放式參選，他留任理由就不存在，他今已在執委會請辭，執委林建華也表態同進退，但未獲執委會同意。

民進黨在虎尾、麥寮鄉長補選人選難產，國民黨將徵召前縣議員許志豪參選麥寮鄉長，虎尾鎮代會主席林嘉弘以無黨身分角逐虎尾鎮長，並獲得縣長張麗善支持，無黨籍縣議員黃美瑤將與其對戰。民眾黨雲林縣黨部仍在評估是否推出人選。