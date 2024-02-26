補充水電及汙染物排放量 南科2期資源循環專區環差卡關

台南市政府欲在南科二期基地增設「資源循環事業專用區」，推動園區內原物料、化學品循環再生，但環委批評，園區出租率已達到99.63％，開發期程卻還要延後9年；另質疑用水用電部分僅報告核配量，卻絲毫未提實際用量，也沒說明增設後可能新增的用水用電與各項汙染物排放量，以及公園綠地植栽與停車場後續規畫，本案補正後再審。

環境部今召開「台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計畫 （第十二次變更）環境影響差異分析報告」專案小組初審會議，開發單位台南市政府報告，本案基地位於台南市新市、善化與安定區，總面積約1043公頃，用水量為33.5萬公頃、用電量329萬瓩，截至去年出租率已達99.63％。

南市府表示，因應2050淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略，減少原生物料採購、產品碳足跡，因此欲調整土地使用設立資源循環專區，利用蒸餾、冷凝、純化、乾燥等技術， 將物料、化學品再生至電子級或符合製程所需品質，供製程使用，並強調不收受科學園區外的下腳料及廢棄物，也無拆卸、 酸洗、金屬表面處理等製程。

南市府說，資源循環專區將透過節能設計及能源整合供應，用水用電及汙水放流量不會增加，但因為總用電量逾300萬瓩，因此需增設電力專區，穩定園區用電；空品部分，專區製程須採空氣汙染物最佳可行控制方案，園區也會進行總量管制，將排放量控制在環評核配量之下。

但環委批評，開發單位簡報內容毫無誠意，對於環委提出的問題幾乎無正面回覆，「是看環委好欺負嗎」；且化學品再生循環製程繁雜，不可能無新增汙染排放量，開發單位應量化且說明清楚，新增化學品及種類也要列入健康風險評估進行前後差異對比；園區出租率達99.63％，開發期程卻還要延後9年，且簡報僅說用電用水及汙染排放量的核配量，卻未提實際使用量。

南市府回覆，園區出租率雖高達99.63％，但是「先租賃再建設」，實際運用還要好幾年，不僅有半導體廠商，其他廠商也持續建設，目前每年產值近1兆，未來還會增加中，環評核准的空汙排放量為33多萬公噸，目前實際用量為24萬公噸，約6至7成；另開發期程須延遲9年是為了要等內政部審查及廠商須調整改善時間。

經閉門會議後，環委認為，開發單位仍須說明清楚過去3年園區用水用電及汙水排放等核配量及實際排放量，並補充增設資源循環專區與電力專區後，可能新增的用水用電量及各項汙染物排放量；也須檢核資源循環專區運作時的化學物質種類及運作量，補充變更前後致癌及非致癌化學物質運作量，並納入健康風險評估。