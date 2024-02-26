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嘉縣培訓出36社規師 打造社區亮點

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣36人取得社規師資格，縣長翁章梁（右二）昨參加成果發表，下田挖地瓜。記者黃于凡／攝影
嘉義縣36人取得社規師資格，縣長翁章梁（右二）昨參加成果發表，下田挖地瓜。記者黃于凡／攝影

嘉義縣老人比率22%全台最高，偏鄉年輕人口流失，縣府推動培訓新一代社區規畫師進駐社區，今年在鹿草鄉三角社區開辦社規師工作坊，改造閒置空間、舉辦食農餐桌，共36名成員取得社規師資格，未來擬和台南後壁商圈合作推出遊程。縣長翁章梁昨天前往頒發社規師證書，喊話「帶著熱情回去改造社區」。

縣府綜合規畫處長郭凱迪說，社區規畫師工作坊的計畫主持人許芳瑜帶領下打造「原型食物森林」，將閒置農田改造為整齊菜圃，種植栗子地瓜、紫心地瓜、菱角地瓜等品種，推動永續循環食農教育場域。

翁章梁參加成果發表，挽袖下田和近百人一起挖地瓜，再削地瓜，體驗社區豐碩成果；翁表示，嘉義縣許多鄉村沒有公共空間，此次培訓專業社規師推動種地瓜、挖地瓜等食農教育活動，希望為偏鄉開創許多新的可能性。

郭凱迪也說，36人取得社規師資格，未來回到社區就可以提案，為更多社區打造亮點，例如知名的大林萬國戲院、六腳用九柑仔店、番路土匪山等，起初都是申請社規師經費營造，社區規畫就像是「空間營造的第一桶金」，逐漸打出亮點吸引更多資源。

偏鄉 嘉義 食農教育

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