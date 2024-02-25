黃金風鈴木迎花期 嘉市賞花秘境大公開

嘉義市迎黃金風鈴木花季，在賞花熱點軍輝橋八掌溪堤防旁，黃金風鈴木燦爛奪目的金色隧道正熱情綻放，2月下旬至3月初是最佳賞花期。不止黃金風鈴木，嘉義市政府公開油桐花、藍花楹、阿勃勒等賞花秘境，要讓遊客來嘉不虛此行。

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市的黃金風鈴木近日迎來盛開花期，軍輝橋兩旁河堤步道正是知名的賞花景點，漫步金色隧道間，拍下專屬這個季節的美照，正是「打開春天」最浪漫的方式。

觀光新聞處表示，2月起春暖花開，嘉義市進入連續特色花期，繼洋紅風鈴木為城市點綴粉紅浪漫後，黃金風鈴木也陸續接棒盛開，4月在東義路「圓林仔社區」裡有200棵油桐花，是全台灣最早盛開的雪白桐花林；後庄里的盧厝堤防邊，有一條藍花楹道， 5月藍花楹紫花飄落，將鋪上一層淡紫色地毯，是嘉義人賞花祕境；6月為阿勃勒盛開花季，市區世賢路、自由路一片金黃，如同初夏的陽光般朝氣又熱情。

處長張婉芬表示，除了散步，騎著自行車或乘坐低底盤電動公車漫遊城市，也能感受另一種悠閒與愜意。嘉義市雙B（電動公車、YouBike）公共運輸服務，深受各界好評。市區公車「光林我嘉線」路線串連市區各景點，英倫風造型也相當吸睛；此外，公共自行車（Youbike2.0）租賃系統借還便利，里里有站點，讓嘉義市公共運輸路網更綿密。