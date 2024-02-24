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不輸台灣燈會、鹽水蜂炮！台南正統鹿耳門聖母廟萬發焰火秀驚艷遊客
正統鹿耳門聖母廟今晚舉辦「2024年元宵花火迎春牛」，也是台南元宵節重頭戲之一，今年活動因適逢周末假日，下午2點多就湧入大批遊客人車潮，民眾也早早就在焰火觀賞點「卡位」，周邊沿街小吃攤商市集眾多，讓安南土城元宵夜熱鬧滾滾。
今年元宵節台南有不少大型活動，包含鹽水蜂炮、2024台灣燈會及台灣國際蘭展等，原預期可分散觀光人潮，不過，正統鹿耳門聖母廟「迓春牛」習俗已有數10年歷史，加上近年來高空施放焰火秀備受好評，吸引不少民眾每年都要到聖母廟熱鬧打卡、賞焰火。
正統鹿耳門聖母廟「2024元宵花火迎春牛」活動，下午由土城國小擊鼓團氣勢磅礡的表演開場，後由一連串藝陣接力演出；晚間6點春牛踩街遊行隊伍出發，近8點返回聖母廟後，迎來活動高潮「鞭春讚」鞭春牛、搶春牛，但由於大批信眾相爭搶春牛，也讓廟方數度大喊「不要打架、暫停、退後」指揮秩序，而搶到春牛的民眾則笑得相當開心。
隨後，由台南市副市長葉澤山、廟方人員及貴賓在廟埕前舉行啟炮儀式，璀璨的360度環廟焰火秀照亮夜空，數萬發焰火、蜂炮輪番上陣，掀起另一波活動高潮，也讓前來欣賞的遊客驚呼連連，直呼「好美、好壯觀！」。
聖母廟表示，今年焰火主題為「媽祖賜福龍保佑」，3次高空施放焰火秀中間穿插兩階段的蜂炮施放，過程中有媽祖圖騰、特效設計、風火輪及立柱等特色，希望讓每名遊客都能親眼捕捉驚喜片刻，展現最美的效果，也為2024元宵花火迎春牛盛會劃下完美的句點。
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