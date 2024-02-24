雲林斗六外環道人行道改善 即將完工

國土管理署補助雲林斗六進行「外環道路及周邊環境整體提升」，目前工程近完工，改善人行道約7公里，縣長張麗善昨天到場會勘，她認同以人為本的人行道設計，但是古坑鄉、西螺鎮路幅相較斗六外環道小，人行道完工後反造成當地交通混亂，建議內政部因地制宜評估。

斗六市公所獲國土署補助3.1億元，去年2月進行外環道路及周邊環境提升計畫，打造舒適人行活動空間與建立安全道路，第一、二期施作範圍是北祥街到西平路，近日將完工、第三期大學路到成功路口施工進度60%、第四期西平路到雲林溪北岸上月完工。

斗六外環道施工前行人通行空間遭周邊商家占用，植栽綠帶因樹穴隆起增加行人通行困難，缺乏停車空間，民眾易將車輛停放人行道，斗六市長林聖爵說，這次透過工程將路口縮減、增設行人庇護島、人行停等區放大、路口行穿線退縮、人行道拓寬兼停車及公共設施帶，改善人行道長度逾7公里。