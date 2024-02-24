聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林斗六外環道人行道改善 即將完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
內政部國土管理署補助雲林縣斗六市公所進行「外環道路及周邊環境整體提升」，工程接近完工，縣長張麗善（右四）昨天到場會勘。記者陳雅玲／攝影
內政部國土管理署補助雲林縣斗六市公所進行「外環道路及周邊環境整體提升」，工程接近完工，縣長張麗善（右四）昨天到場會勘。記者陳雅玲／攝影

國土管理署補助雲林斗六進行「外環道路及周邊環境整體提升」，目前工程近完工，改善人行道約7公里，縣長張麗善昨天到場會勘，她認同以人為本的人行道設計，但是古坑鄉、西螺鎮路幅相較斗六外環道小，人行道完工後反造成當地交通混亂，建議內政部因地制宜評估。

斗六市公所獲國土署補助3.1億元，去年2月進行外環道路及周邊環境提升計畫，打造舒適人行活動空間與建立安全道路，第一、二期施作範圍是北祥街到西平路，近日將完工、第三期大學路到成功路口施工進度60%、第四期西平路到雲林溪北岸上月完工。

斗六外環道施工前行人通行空間遭周邊商家占用，植栽綠帶因樹穴隆起增加行人通行困難，缺乏停車空間，民眾易將車輛停放人行道，斗六市長林聖爵說，這次透過工程將路口縮減、增設行人庇護島、人行停等區放大、路口行穿線退縮、人行道拓寬兼停車及公共設施帶，改善人行道長度逾7公里。

人行道 古坑 張麗善 斗六 行人

延伸閱讀

雲林斗六SDGs永續主題徵件繪本 參賽作品逾半數未切主題

雲林斗六外環道人行道改善逾7公里將完工 斗六市長：陣痛期已過

日本人行道「1設置」安全又可阻違停 他嘆台灣全拆光

龍年要破殼而出 雲林斗六推限量「蛋蛋龍」造型提燈發送

相關新聞

台南首條捷運 環評初審通過

台南捷運卡關多年，第一期藍線昨在環境部的環境影響評估專案小組第4次初審會議，環評委員沒有太多新的意見，最後環評初審通過。...

雲林斗六外環道人行道改善 即將完工

國土管理署補助雲林斗六進行「外環道路及周邊環境整體提升」，目前工程近完工，改善人行道約7公里，縣長張麗善昨天到場會勘，她...

影／台南鹽水蜂炮開炸！首夜高空煙火、DJ電音趴嗨翻 拚場宛如不夜城

台南鹽水蜂炮今天開炸，兩條遶境路線從街區到庒頭外都有，人潮從午後開始聚集，到晚間神轎從鹽水武廟再出發，蜂炮接連點燃飛射而...

全國花燈競賽90件監所作品參賽、49件得獎 明起台南展出

台灣個監所矯正機構民國85年至今每年參加台灣燈會全國花燈競賽，今年共90件作品參賽、49件脫穎而出，台南第二監獄收容人以...

台灣燈會「小龍包」免費領 高鐵、安平燈區每天這時段發送

台灣燈會高鐵燈區明天啟燈，今年的燈會小提燈「小龍包」，與台灣知名小吃「小籠包」同音，且造型可愛的日前曝光引起廣大迴響，民...

台南拚第1條捷運邁進一大步 第1期藍線環評初審通過

台南捷運第一期藍線環境影響說明書今天由環境部召開第4次專案小組初審會議，環境部初審同意通過且無須辦理第二階段環評作業，請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。