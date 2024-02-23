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白天精彩到晚上！台灣燈會高鐵燈區明晚開幕下午先「踩街」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣燈會開幕踩街隊伍有知名佳里吉和堂八家將。圖／台南市政府提供
台灣燈會開幕踩街隊伍有知名佳里吉和堂八家將。圖／台南市政府提供

2024台灣燈會高鐵燈區明天晚上熱鬧啟燈開幕，從下午1點30分在歸仁18路將有熱鬧的踩街表演率先登場，多達18組團隊輪番上陣，除了有日、荷、菲等多國團體演出，還可以看到包括溪南興安宮金獅陣、吉和堂八家將等最有「台南味」的民俗藝陣，台灣燈會高鐵燈區開幕日，從白天精彩到夜晚。

台南市政府表示，高鐵燈區開幕踩街遊行「既國際，又在地」，還能看到最珍貴的無形文化資產。例如擔任踩街開場、來自台南佳里的吉和堂八家將，為蕭壠地區首支八家將，是西港慶安宮「台灣第一香-西港香科」迎神護駕與北汕尾鹿耳門天后宮「台江迎神祭」重要武陣，更是全台南第一個登上國慶大會表演的藝陣，也是台南市無形文化資產與首批登錄傳統表演藝術的家將。

另外，有近80年歷史的溪南寮興安宮金獅陣，為西港刈香重要武陣。其紅面獅頭的製作，至今維持傳統紙糊工法，出陣時的「刣獅」橋段非常有特色。

台南在日本的姊妹市山形市與仙台市，也來熱情參與踩街，來自山形市的花笠舞俑團，將帶來日本東北四大祭之一花笠祭的特色舞蹈；仙台市雀舞團演出傳承百年的舞蹈，據傳這是三百年前仙台築城之際，由建築工人的石匠們在宴會上跳此舞蹈，保留延續至今。

另有國際傑出表演團隊，如遠到而來的荷蘭Close-act街頭劇場、深受國際媒體讚譽的菲律賓面具嘉年華指標性舞團-巴克洛市馬斯卡拉舞團，以及重現日本夜來祭慶典街頭的狂熱氛圍、來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi 團隊。

還有許多台灣在地團隊，包含臺南家齊高中舞蹈班、南光中學的樂儀隊、稱霸全台的Monster 競技啦啦隊、歸南國小民俗團隊的舞龍和跳鼓陣和兆群表演藝術團等團隊。

在地與國際傳統與創新，台灣燈會開幕踩街明天下午1點30分登場。圖／台南市政府提供
在地與國際傳統與創新，台灣燈會開幕踩街明天下午1點30分登場。圖／台南市政府提供
台南市日本的姊妹市山形市與仙台市，也來熱情參與踩街。圖／台南市政府提供
台南市日本的姊妹市山形市與仙台市，也來熱情參與踩街。圖／台南市政府提供
台南市日本的姊妹市山形市與仙台市，也來熱情參與踩街。圖／台南市政府提供
台南市日本的姊妹市山形市與仙台市，也來熱情參與踩街。圖／台南市政府提供
台灣燈會開幕踩街隊伍，近80年歷史的溪南寮興安宮金獅陣。圖／台南市政府提供
台灣燈會開幕踩街隊伍，近80年歷史的溪南寮興安宮金獅陣。圖／台南市政府提供

台南 台灣燈會 文化資產 舞團

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