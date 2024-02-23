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花1.4億興建 嘉縣首座綜合社福館啟用

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
斥資1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館昨天啟用，縣長翁章梁及地方民代等人湧入現場揭幕並參觀。記者呂慧瑜／攝影
斥資1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館昨天啟用，縣長翁章梁及地方民代等人湧入現場揭幕並參觀。記者呂慧瑜／攝影

斥資達1億4千多萬元興建逾2年的嘉義縣首座綜合社會福利館，昨天啟用，外觀如山海高低起伏的新建築，一樓為民雄如親公共托嬰中心、二樓為社福中心以及新住民家庭服務中心等、三樓親子館等空間，是全縣各鄉鎮市都可以利用的綜合福利館。

綜合社福館落成啟用，縣長翁章梁、立委陳冠廷衛福部社會及家庭署婦女福利及企畫組長楊秀川等揭牌，親子館湧入許多家長帶孩子前來；家長說，館內大又舒適方便，環境優，能待上一整天。

翁章梁表示，將持續盤點縣內的基礎設施，要有相對應社福支持，綜合社會福利館設置民雄鄉，可以因應家庭、社區、身心障礙等家戶照顧的需求，讓民眾申請福利資源減少奔走，供全縣利用。

社會局指出，綜合社會福利館2017年籌設，前立委陳明文跨部會協調、縣府以及公所努力，民雄公所無償提供土地，衛福部2018年陸續核定補助8400萬元、縣府編配合款5888萬3565元，共1億4288萬3565元。

社福館坐落民雄國中旁，去年5月15日竣工，昨天啟用，外觀以嘉縣山海高低起伏造型設計，錯落屋頂彷彿群山坐落，結合波浪般弧形露台，有如海港邊浪潮翩翩起舞。

館內三層樓：一樓收托0至2歲以下公共托嬰中心，提供托育媒合居家托育服務中心；二樓社福服務中心、新住民家庭服務中心、輔具資源中心及身心障礙轉銜暨個案管理中心，提供多元社福服務；三樓兒童發展中心，提供0至6歲學齡前兒童，發展遲緩諮詢、療育及照顧，最受親子喜愛「親子館」，提供整合性親子學習、遊玩空間。

社會局長張翠瑤說，社福館啟用成為嘉縣社福推動重要里程碑，館內提供托嬰、親子、早療、新住民家庭及婦女福利等多元服務與串聯，相互交流，發揮社福館最大效益。

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