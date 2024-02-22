張麗善率團隊拜會立院 韓國瑜要雲林築巢引鳳拚升級

雲林縣長張麗善今天上午率領縣府團隊拜會立法院，在雲林3名立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄陪同下，拜會立法院長韓國瑜，盼韓能協助推動雲林發展。韓國瑜表示，他樂見張縣長與3位立委聯手，發揮築巢引鳳的效果，讓雲林發展再升級。

張麗善今日天率隊赴立院拜會院長韓國瑜，稍作會談之後，參加一場協調會，會中針對中科虎尾園區擴建、推動台西智慧綠色產業園區與肉品市場整建案等3項訴求進行會商，經濟部次長林全能、農業部次長杜文珍、環境部次長葉俊宏等人與會。

針對中科虎尾園區擴大案，林全能在會中允諾將請台水、台電等全力配合，台糖也同意配合縣政府盡快完成承租32.8公頃土地的相關程序。張嘉郡也要求盡速推動台西智慧綠色產業園區。至於肉品市場整建案，張嘉郡說，農業部同意補助總經費的七成，去年補助3億元，今年會再補助9億元。

張嘉郡表示，虎尾園中科園區擴建及台西智慧綠能產業園區，都是雲林升級「轉骨」的重大建設，希望創造更多的就業機會，吸引旅外的雲林人返鄉共同參與推動雲林發展，她希望中央和地方要攜手合作，早日完成這些重大建設案，不辜負雲林鄉親的期待。