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張麗善率團隊拜會立院 韓國瑜要雲林築巢引鳳拚升級

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天赴立院拜會院長韓國瑜並與相關部會召開協調會。圖／張嘉郡提供
雲林縣長張麗善今天赴立院拜會院長韓國瑜並與相關部會召開協調會。圖／張嘉郡提供

雲林縣長張麗善今天上午率領縣府團隊拜會立法院，在雲林3名立委張嘉郡丁學忠許宇甄陪同下，拜會立法院長韓國瑜，盼韓能協助推動雲林發展。韓國瑜表示，他樂見張縣長與3位立委聯手，發揮築巢引鳳的效果，讓雲林發展再升級。

張麗善今日天率隊赴立院拜會院長韓國瑜，稍作會談之後，參加一場協調會，會中針對中科虎尾園區擴建、推動台西智慧綠色產業園區與肉品市場整建案等3項訴求進行會商，經濟部次長林全能、農業部次長杜文珍、環境部次長葉俊宏等人與會。

針對中科虎尾園區擴大案，林全能在會中允諾將請台水、台電等全力配合，台糖也同意配合縣政府盡快完成承租32.8公頃土地的相關程序。張嘉郡也要求盡速推動台西智慧綠色產業園區。至於肉品市場整建案，張嘉郡說，農業部同意補助總經費的七成，去年補助3億元，今年會再補助9億元。

張嘉郡表示，虎尾園中科園區擴建及台西智慧綠能產業園區，都是雲林升級「轉骨」的重大建設，希望創造更多的就業機會，吸引旅外的雲林人返鄉共同參與推動雲林發展，她希望中央和地方要攜手合作，早日完成這些重大建設案，不辜負雲林鄉親的期待。

丁學忠 張嘉郡 張麗善 許宇甄 雲林 韓國瑜

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