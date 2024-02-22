虎尾鎮長補選泛藍兩強相爭 綠營擬開放參選 「不徵召、不提名」

雲林縣虎尾鎮長4月13日補選，民進黨雲林縣黨部今天證實將開放自行參選，「不徵召、不提名」，目前只有虎尾鎮代表會主席林嘉弘及縣議員黃美瑤表態，在民進黨不推人選下，將形成林、黃捉對廝殺，兩人都是偏藍背景，林嘉弘被地方視為丁學忠接班人，但黃美瑤被視為能吸收綠營票源的人選，雙方旗鼓相當。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選立委，懸缺目前由機要秘書吳秀儀代理，4月13日將舉行補選。林嘉弘第一時間即表態參選，獲縣長張麗善全力支持，不過雖為國民黨員，他也決定以無黨籍參選，積極走訪基層。

林嘉弘日前專程北上至立法院與丁學忠討論虎尾鎮未來發展方向，提出「虎尾雙都心發展計畫書」政見，認為高鐵特定區是重點區域，此處不僅腹地廣大，現階段還有各種建案持續推出，縣府也正著手規畫增設派出所、消防隊等行政機構，可望發展成都會型生活圈，日後與舊城區形成雙都心，地方產業遠景指日可待。

黃美瑤任兩屆縣議員，勤跑基層，每個大小場合幾乎都有她的身影，實力穩定，日前她表態參選決心，同時也傳出民進黨有意徵召她，她曾私下表態不會接受徵召，民進黨今天決定不提名、不徵召，證實無黨籍黃美瑤將走自己的路。

她今說，5年前返鄉參政以來，受到很多鄉親支持，包括丁學忠和張麗善也很支持她，唯有靠認真勤跑基層來回報，她一直以來服務都不分政黨，只以認真和真誠的態度贏得鄉親認同，近期內她將以簡單儀式成立競選服務處，發表未來施政藍圖，期待爭取勝選。