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影／騎鐵馬搭五分車 糖鐵國家綠道台南段今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
糖鐵國家綠道台南段自行車道，歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里。記者謝進盛／攝影
糖鐵國家綠道台南段自行車道，歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里。記者謝進盛／攝影

糖鐵國家綠道台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)自行車道歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里，可同時結合日前復駛的台糖勝利號五分車，遊客無論騎鐵馬或搭五分車都相當便捷。

台南市長黃偉哲今上午在新營鐵道文化園區主持啟用儀式，黃偉哲表示，為配合國家推動「國家綠道系統串聯計畫」政策，市府爭取經費辦理「台南岸內－新營－烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」，這條串聯岸內、新營、烏樹林糖廠自行車道，從2010年起就開始規畫、分期建設，歷經10多年，由中央與市府團隊合作，共投入2億5000多萬元，在去年底優化完成，建構出全長16.8公里的自行車道系統，營造更優質自行車騎乘空間。

黃偉哲在市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿、陳秋宏及新營區長翁振祥、鹽水區長陳文琪等人陪同，聽取交通局副局長熊萬銀簡報。

交通局表示，南市目前有44條自行車道，長度約750公里，入選國際知名單車雜誌全球12個最適合單車旅遊城市，糖鐵國家綠道台南段，串聯鹽水岸內、新營、後壁烏樹林三個糖廠，建議遊客可在台鐵新營火車站下車，出站後利用騎乘去年啟用剛好營運滿周年的YouBike，在新營糖廠中興站附近的南光中學歸還，再步行到新營糖廠中興站轉乘本月3日甫復駛的台糖勝利號，經由糖鐵學甲線往柳營火燒店站，來趟另類三鐵之旅。

交通局表示，營運即將滿周年的公共自行車YouBike全市迄今396站，使用人次也突破300萬人次，其中新營、鹽水就有32站，糖鐵自行車道附近公共自行車站在鹽水區有觀光美食城、南門路停車場及公三停車場等3站，在新營區有新營火車站、長勝營區(建業路)、南光高中及南梓實驗小學等4處站點，方便遊客利用。

糖鐵國家綠道台南段自行車道，歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里。記者謝進盛／攝影
糖鐵國家綠道台南段自行車道，歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里。記者謝進盛／攝影
糖鐵國家綠道台南段自行車道，今上午啟用，市長黃偉哲帶頭領騎。記者謝進盛／攝影
糖鐵國家綠道台南段自行車道，今上午啟用，市長黃偉哲帶頭領騎。記者謝進盛／攝影

自行車 車道

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