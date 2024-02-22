影／騎鐵馬搭五分車 糖鐵國家綠道台南段今啟用

糖鐵國家綠道台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)自行車道歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里，可同時結合日前復駛的台糖勝利號五分車，遊客無論騎鐵馬或搭五分車都相當便捷。

台南市長黃偉哲今上午在新營鐵道文化園區主持啟用儀式，黃偉哲表示，為配合國家推動「國家綠道系統串聯計畫」政策，市府爭取經費辦理「台南岸內－新營－烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」，這條串聯岸內、新營、烏樹林糖廠自行車道，從2010年起就開始規畫、分期建設，歷經10多年，由中央與市府團隊合作，共投入2億5000多萬元，在去年底優化完成，建構出全長16.8公里的自行車道系統，營造更優質自行車騎乘空間。

黃偉哲在市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿、陳秋宏及新營區長翁振祥、鹽水區長陳文琪等人陪同，聽取交通局副局長熊萬銀簡報。

交通局表示，南市目前有44條自行車道，長度約750公里，入選國際知名單車雜誌全球12個最適合單車旅遊城市，糖鐵國家綠道台南段，串聯鹽水岸內、新營、後壁烏樹林三個糖廠，建議遊客可在台鐵新營火車站下車，出站後利用騎乘去年啟用剛好營運滿周年的YouBike，在新營糖廠中興站附近的南光中學歸還，再步行到新營糖廠中興站轉乘本月3日甫復駛的台糖勝利號，經由糖鐵學甲線往柳營火燒店站，來趟另類三鐵之旅。