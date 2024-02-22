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台南元宵迎百萬人 雙鐵增班

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台灣燈會高鐵燈區近日趕工測試中。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵燈區近日趕工測試中。記者吳淑玲／攝影

周末元宵節，台南將有台灣燈會、鹽水蜂炮、台灣國際蘭展、鹿耳門聖母廟焰火4大活動同時登場，預估逾百萬遊客，周邊道路會管制，市府昨天說明元宵交通疏運計畫，可搭接駁車往返安平與高鐵燈區「1日雙燈區」。而高鐵燈區已有民眾搶先體驗，甚至有燈具被破壞，市長黃偉哲呼籲不要進入未開放的空間。

交通局長王銘德說，將啟動堪稱史上最大交通疏運，前往台灣燈會高鐵燈區最方便為搭高鐵或台鐵沙崙線，抵達高鐵台南站、台鐵沙崙站，也可搭H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，雙鐵都有增班。

市府也建議，參加鹽水蜂炮多利用公共運輸，元宵節棕幹線自晚上7點起有加班車、往新營末班車到凌晨1點5分。

此外，高鐵燈區距離高鐵台南站步行只要5分鐘，加上範圍相當大，大型燈區陸續亮燈後相當醒目，吸引許多民眾搶先看，許多人闖入封鎖線，以50萬枝竹籤創作的作品「鹽田浮光」就有人闖進拍照，幸好未被破壞。

黃偉哲說，已回報有些燈具損害，「拜託拜託再拜託，希望大家共同保護燈具之美」。

市府表示，目前主燈區還有大型機具和車輛進出，進行調光測試等，保全人員已增加，除非是有工作證或是安排的視察等一律勸離，不鼓勵民眾提前參觀。

元宵節 台灣燈會 高鐵

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