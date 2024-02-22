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嘉市垃圾暫置場大火 刺鼻味惹怨
垃圾暫置場大火釀縣市紛爭。嘉義市湖子內區段徵收環湖路的資源回收暫置場前晚失火，延燒5小時到昨凌晨撲滅，周邊居民怨昨仍聞到刺鼻臭味，縣長翁章梁、立委蔡易餘要求，此處3度火災，影響鄰近人口稠密水上、中埔鄉，市府要檢討、找出問題並說明。市長黃敏惠說，已沒有殘火和濃煙，會密切觀察空氣品質。
嘉市環保局表示，春節因收運資源回收物爆量暫置該處，推測近日天氣乾燥，回收物中可能夾雜鋰電池、打火機等易受熱物品，將釐清起火原因。
前晚7點起火、昨凌晨零時許撲滅，嘉市消防局在場持續灑水降溫到天亮，到下午4點處理完殘火。水上鄉居民說，民生社區巷道都是充滿刺鼻的塑膠味；嘉市民也說，早上還是很濃的燒焦味，不知道多久才會散去。
蔡易餘認為，這處堆置場去年2月發生火警燃燒2天，昨晚又再發生嚴重火警，質疑收太多資源回收物，每次只要快放滿就會剛好失火，他要會同環境部查清楚。水上鄉長林緗亭說，連兩年過年後都發生火警，嘉市不應視而不見。
翁章梁要求，市府檢討並找出問題，降低未來發生火災風險，讓附近居民安心。
黃敏惠說，市府第1時間到場控制火勢，也請市府秘書長陳永豐到場，同仁非常盡力，會再責成環保局和消防局密切監控狀況，並且持續觀察空氣的品質，即時告知民眾；她也說，再一次呼籲市民落實垃圾源頭的減量，以及做好資源回收分類。
環保局表示，殘火熄滅後，經監測火場周遭及下風處，已經回復正常良好空氣品質。
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