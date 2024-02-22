台南綠能產業園區 環委：不應開發

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，環評委員昨舉行第4次審查會，考量歷次討論的森林生態、鄰近有機農場等議題，加上基地選址位於淹水潛勢區，對環境、生態及周遭農業等有重大不利影響，認定本案不應開發。

開發單位、台南市府經發局副局長蕭富仁表示，將在3天內提申訴，1個月內提供補充資料，持續爭取環評大會委員的支持。

市府表示，綠能產業園區預期連結沙崙智慧綠能科學城，可增加6千個就業機會，吸引110億元投資，每年可帶來約220億元產值。已針對前3次審查的建議修正，包含區內環保林園及平地造林的喬木原地保留約3.06公頃，既有喬木有1萬8707株，區內保留移植及近地移植1萬452株、區外移植8255株，園區內留設塊狀綠地約2公頃，設立生態保育區。

蕭富仁也指出，計算出來的數據顯示淹水體積小於目前規畫淹水補償量體，且於極端天氣下，滯洪池量體安全係數仍遠高於出流管制係數，經地方水利核可。至於林相保護及農地變更也經農業部通過，原則上以現址開發，再進一步研擬環境衝擊減輕對策，爭取環委支持。

不過，在地的甜心有機農牧場負責人徐紫珊批評，園區選址基地旁就是廢棄的垃圾山，若能在既有垃圾山或其他台糖農地興建園區，就不用破壞森林，且園區緊鄰有機農場，若發生土染及水源汙染問題，有機驗證立即被撤銷，農場也將立即失去有機農業促進法的保障，並失去台糖土地租約。

森林城市協會理事長莊傑任指出，開發單位稱園區選址所在地的森林，當初是環保營林與生態景觀造林目的，但環評書中清楚指出，當初造林是領取台糖環保林園大道計畫、農委會（現為農業部）輔助平地景觀造林及綠美化計畫的補助項目，如今上網公告的環評簡報，卻稱此為經濟造林，更在環說書上造假稱森林區為草生地，公然欺騙環委。

經討論後，環委表示，本案基地現況大片完整林地維持良好、生態豐富，若開發，將改變基地現況土地使用性質及蓄水能力，認為本案不應開發，開發單位得另提替代方案送審。