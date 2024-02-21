嘉義增老屋活化店！「雪香亭」販豆漿豆花 今揭牌

嘉義老屋改造甜食販售打卡點再增一處，位在嘉縣大林車站前中山路上的「雪香亭」今天在店經理周仕昌帶領大林鎮長許有疆等民代們，以撕拉開招牌上的絲襪方式趣味開幕，店內主打豆漿豆花、咖啡及甜食，老屋內加入在地早期雪香亭大酒家的娛樂產業元素，讓人入內不僅品嘗美味，更能深度認識大林。

雪香亭開幕儀式，特邀SWAG網紅內內擔任2小時的快閃店長，並以「謝絕賀禮，認購公益」的形式，邀來店者們一起認購店內產品做公益，也將小額認購的所有金額捐出店內等值的品項給軍警消、學校或社區單位加菜。

店經理周仕昌表示，店名以過去大林繁榮光景首選的酒家「雪香亭」為名，主打豆漿豆花、咖啡及甜食販售，由原大林鎮在地青年團隊「大林好」兩名成員劉千慧與周仕昌經營，將原販售地方伴手禮的大林好直販所，在團隊計畫結束後改變裝潢再次活化。

雪香亭以平價食物結合老屋空間，並加入在地早期「雪香亭大酒家」及娛樂產業元素等，融入在店內的各個角落；周仕昌說，想讓大家前來時不僅能品嘗在地豆漿豆花，還能深度認識大林過去的風華歷史。

大林地方文史工作者江明赫指出，過去的雪香亭號稱南部金錢豹，規模在當時更堪稱全東南亞最大酒家，重新活化後，希望透過這間店再度讓大家看見大林的風光。