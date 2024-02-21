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嘉義增老屋活化店！「雪香亭」販豆漿豆花 今揭牌

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」販豆漿豆花及咖啡等甜品，今天以趣味的撕開絲襪方式揭牌開幕。圖／雪香亭提供
擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」販豆漿豆花及咖啡等甜品，今天以趣味的撕開絲襪方式揭牌開幕。圖／雪香亭提供

嘉義老屋改造甜食販售打卡點再增一處，位在嘉縣大林車站前中山路上的「雪香亭」今天在店經理周仕昌帶領大林鎮長許有疆等民代們，以撕拉開招牌上的絲襪方式趣味開幕，店內主打豆漿豆花、咖啡及甜食，老屋內加入在地早期雪香亭大酒家的娛樂產業元素，讓人入內不僅品嘗美味，更能深度認識大林。

雪香亭開幕儀式，特邀SWAG網紅內內擔任2小時的快閃店長，並以「謝絕賀禮，認購公益」的形式，邀來店者們一起認購店內產品做公益，也將小額認購的所有金額捐出店內等值的品項給軍警消、學校或社區單位加菜。

店經理周仕昌表示，店名以過去大林繁榮光景首選的酒家「雪香亭」為名，主打豆漿豆花、咖啡及甜食販售，由原大林鎮在地青年團隊「大林好」兩名成員劉千慧與周仕昌經營，將原販售地方伴手禮的大林好直販所，在團隊計畫結束後改變裝潢再次活化。

雪香亭以平價食物結合老屋空間，並加入在地早期「雪香亭大酒家」及娛樂產業元素等，融入在店內的各個角落；周仕昌說，想讓大家前來時不僅能品嘗在地豆漿豆花，還能深度認識大林過去的風華歷史。

大林地方文史工作者江明赫指出，過去的雪香亭號稱南部金錢豹，規模在當時更堪稱全東南亞最大酒家，重新活化後，希望透過這間店再度讓大家看見大林的風光。

擁百年歷史的嘉義縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」是大林老街上保留最完整的老建築，文史工作者江明赫將其改造為「翹嘴秋茶店仔」，近期由青年團隊「大林好」成員周仕昌等人轉型，今天再度以大林當時繁榮光景首選的酒家「雪香亭」為名，重新活化成甜品專門店。

擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」甜品專門店販豆漿豆花及咖啡等甜品。記者呂慧瑜／攝影
擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」甜品專門店販豆漿豆花及咖啡等甜品。記者呂慧瑜／攝影
擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」販豆漿豆花及咖啡等甜品，由原大林好成員周仕昌及劉千慧經營。記者呂慧瑜／攝影
擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」販豆漿豆花及咖啡等甜品，由原大林好成員周仕昌及劉千慧經營。記者呂慧瑜／攝影
擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」販豆漿豆花及咖啡等甜品，由原大林好成員周仕昌（左）及劉千慧（右）經營。記者呂慧瑜／攝影
擁百年歷史的嘉縣大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」改造為「雪香亭」販豆漿豆花及咖啡等甜品，由原大林好成員周仕昌（左）及劉千慧（右）經營。記者呂慧瑜／攝影

團隊 文史工作者 老屋

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