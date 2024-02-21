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台南綠能園區開發案環評未過 市府將申訴

中央社／ 台南21日電
環境部今天召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，認定衝擊生態不應開發。 聯合報系資料照
環境部今天召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，認定衝擊生態不應開發。 聯合報系資料照

環境部今天召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，認定衝擊生態不應開發。台南市政府表示，將提出申訴及補充資料，爭取環評大會委員支持。

台南市政府推動台南市綠能產業園區，今天在環境部專案小組第4次初審會議中遭到質疑，環評委員以當地淹水潛勢無法解決、野生動物棲地豐富等因素，認定不應開發。

經濟發展局晚間表示，將於收到專案小組第4次初審會議紀錄3天內提出申訴，30天內提供補充資料，以爭取環評大會委員支持。

經發局發布新聞稿指出，環委關心淹水、生態環境等議題，環境影響說明書已載列。在淹水潛勢區上，園區原滯洪量體需求計算已將既有淹水量體納入考量，滯洪需求量體依法計算，更增加區內既有淹水量體及區外有機農場淹水體積，安全係數從法規規定1.2升至2.28，且經水利單位審查通過。

至於生態議題，經發局表示，園區既有造林（環保林園及平地造林），將全數透過區內保留移植及區外移植，並將認養南沙崙農場46耕區（約15公頃）作為區外移植區域，強化生態補償，營造生態棲地。另依保育類物種（環頸雉、東方草鴞、燕鴴）棲地特性，研擬相關保育對策，保留區內約2公頃塊狀綠地，提供棲地復育及棲地補償。

經發局強調，台南市綠能產業園區將連結沙崙智慧綠能科學城，深化綠能產業及技術發展，具開發必要性，市府將進一步說明及檢討。

台南 淹水 環評

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