快訊

華航重大工安意外！飛機維修員移除起落架遭夾「送醫不治」

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

台南鹽水蜂炮2月23日啟炮 炮城申請273座

中央社／ 台南21日電

台南市年度盛事「鹽水蜂炮」預定23日啟炮，神轎開始遶境，24日元宵夜祭典最高潮；今年鹽水炮城申請273座，市府今天抽檢安全性，市長黃偉哲也呼籲遊客做好防護措施。

黃偉哲今天在鹽水武廟召開記者會宣傳鹽水蜂炮，其中4座主炮城將於元宵夜在鹽水國中操場施放。黃偉哲表示，鹽水蜂炮是重要民俗活動，也是台南文化一部分，代表消災祈福的傳統習俗。

黃偉哲說，鹽水蜂炮看熱鬧也要看門道，但遊客一定要做好安全防護措施，市府也將部署警消維持交通及急救能量，提供必要急救。

台南市消防局長李明峯今天也抽檢鹽水炮城，宣導緊急應變。消防局統計，截至昨天，鹽水炮城申請273座，多於往年，消防局已檢查20座炮城，尚未發現違規情形。

台南市政府發布新聞稿指出，今年鹽水蜂炮將於23日、24日一連兩天登場，元宵節當天神轎遶境將分成A、B、C、D、E等5條路線，民眾只要掃描QRCode，就能掌握不同路線神轎位置。

鹽水武廟提醒，遊客務必穿戴完整防護裝備，應和炮城保持5至10公尺安全距離，才能玩得開心又安全。

台南 鹽水蜂炮 黃偉哲

延伸閱讀

缺乏公德心？民眾擅闖台灣燈會 黃偉哲拜託：不要提前來

「達人秀」保羅帕茲台南演出索票秒殺 別扼腕還有這場

影／台灣燈會主燈測試順利 擅闖拍照「亂象」市府說話了

震撼政壇！台南88槍擊案引爆藍綠互控 黃偉哲見判決結果這樣說

相關新聞

故宮南院推出限量「神龍」小提燈 元宵節前2天憑票兌換

甲辰龍年元宵節即將登場，各地元宵小提燈爭豔登場，故宮南院切合龍年主題推出「神獸現形—文物中的奇幻生物」特展，更以其中一件...

元宵雙展區！台灣燈會高鐵啓燈、安平精彩節目重磅登場

台灣燈會高鐵燈區將於24日元宵節啟燈，安平燈區也準備精采節目輪番上陣，深受民眾喜愛的無人機煙火空中展演，連續兩天也將精采...

雅聞湖濱療癒森林偷跑罰15萬 台南市議員蔡育輝譏「划算」

台南市後壁區上茄苳占地3.4公頃的「雅聞湖濱療癒森林」2月初試營運，春節期間吸引數萬人潮湧入，園區內停車位不敷使用，讓省...

超美！斥資7000萬打造 嘉縣首座衛生所結合長照今落成

中央挹注5480萬加上嘉縣府自籌1500萬，共斥資近7000萬元，打造縣內10年來首座最美新港鄉衛生所與長照據點，今天在...

甘藷減產雲林產地價飆破零頭 3月2日文化節地瓜餐呷免驚

雲林縣水林鄉是國內甘藷重要產區之一，不過此次產期受颱風影響約延後1個月，本期產量約減7%，因市場供需旺盛，產地價連帶上揚...

遊艇、小船停泊費漲4到6倍？船主反彈 漁業署到台南說分明

農業部主管漁港基本設施使用管理收費類目及匯率修正規定日前公告，船隻由噸位改為船的長度計價，台南市安平漁港停泊許多遊艇與小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。