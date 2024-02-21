台南鹽水蜂炮2月23日啟炮 炮城申請273座

台南市年度盛事「鹽水蜂炮」預定23日啟炮，神轎開始遶境，24日元宵夜祭典最高潮；今年鹽水炮城申請273座，市府今天抽檢安全性，市長黃偉哲也呼籲遊客做好防護措施。

黃偉哲今天在鹽水武廟召開記者會宣傳鹽水蜂炮，其中4座主炮城將於元宵夜在鹽水國中操場施放。黃偉哲表示，鹽水蜂炮是重要民俗活動，也是台南文化一部分，代表消災祈福的傳統習俗。

黃偉哲說，鹽水蜂炮看熱鬧也要看門道，但遊客一定要做好安全防護措施，市府也將部署警消維持交通及急救能量，提供必要急救。

台南市消防局長李明峯今天也抽檢鹽水炮城，宣導緊急應變。消防局統計，截至昨天，鹽水炮城申請273座，多於往年，消防局已檢查20座炮城，尚未發現違規情形。

台南市政府發布新聞稿指出，今年鹽水蜂炮將於23日、24日一連兩天登場，元宵節當天神轎遶境將分成A、B、C、D、E等5條路線，民眾只要掃描QRCode，就能掌握不同路線神轎位置。

鹽水武廟提醒，遊客務必穿戴完整防護裝備，應和炮城保持5至10公尺安全距離，才能玩得開心又安全。