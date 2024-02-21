台南50萬竹籤造鹽田意象 一片雪白超夢幻！

2024台灣燈會高鐵燈區本周六啟燈，目前主燈與周邊作品正進入最後測試階段，其中坐落大台南會展中心與高架橋下的一片雪白美景格外引人注目，藝術家游文富表示，他以50萬支竹籤一根一根插下完成，欲表達出台南鹽田意象。由於此地還在施工階段，只能走在人行道旁欣賞，民眾表示希望能夠趕緊啟燈進入，「好好拍個夠。」

此件作品名為「鹽田浮光」，坐落在大台南會展中心與台鐵沙崙線高架橋之間的綠地。游文富表示作品想要表現出台南鹽田的意象，更利用展出地點原是滯洪池的地勢，再用光線照射下營造出鹽堆漂浮的視覺效果，更希望讓民眾感受到「人與鹽田間、甚至是和作品的關係。」

游文富指出，此件作品共用50萬支竹籤一根一根插下完成，動員15個人花費10天才大功告成，算下來1個人每天平均都要插3000支左右。

由於目前燈區尚在施工期間，不少經過的民眾們只能在人行道外欣賞，更說現在雖無法踏進欣賞，不過遠遠看就能看到潔白的景象，很希望24號趕快到，就能好好拍個夠。

游文富表示，晚上白光照射下「怎麼拍都好拍」，白天最好的取景時間建議挑選清晨、黃昏，站在作品之間木棧道上，攝影者站在高鐵橋旁取景，人就好似走在一片夢幻的雪地中。