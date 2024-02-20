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嘉義大林鎮掀起穿越風 元宵節免費租借唐朝古裝cosplay

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，成都旅社2月24日有免費古裝租借拍照。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，成都旅社2月24日有免費古裝租借拍照。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越」風潮，公所與在地企業家攜手舉辦「大唐不夜城」燈會，將火車站至安霞宮前布滿紅色燈籠海，2月24日在成都旅社還提供唐代古裝，讓民眾免費租借拍照，鎮長許有疆也會贈送限量龍年可愛提燈，邀請大家晚上8點半一起欣賞高空煙火。

大林鎮公所表示，今年元宵節配合大唐不夜城的古風主題，將大林車站前至安霞宮布置成一片燈海，紅色燈籠在夜色中更顯亮麗，粉紅豹等裝置藝術花燈吸引眾人目光，呈現「龍來豹喜」、「新春豹喜」的喜氣氛圍，一旁還有科舉榜可讓大家寫下祝福心願。

大林鎮公所說明，免費租借唐代古裝的地點設在成都旅社，邀請大家一起來玩穿越，慢遊古風街區逛市集，並欣賞傳統技藝表演，集印章換小禮物及摸彩券，也可以猜燈謎、摸大獎，晚上8點半高空煙火秀，讓大家一秒回到大唐盛世上元佳節的美麗時空。

許有疆表示，大唐是古朝代的興盛期，也是元宵節最熱鬧的開始，大林最繁華的年代是大林糖廠興盛時期，因此取名大「唐」是糖的諧音，象徵大林是最甜蜜的城鎮，也是邁向繁榮發展的城鎮，感謝在地企業家瓏昇建設董事長謝碧菁回饋鄉里，邀請大家來到大林鎮賞花燈、玩穿越。

嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，火車站至安霞宮前布滿紅色燈籠海，打造大唐不夜城場景。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，火車站至安霞宮前布滿紅色燈籠海，打造大唐不夜城場景。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，火車站至安霞宮前布滿紅色燈籠海，打造大唐不夜城場景。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，火車站至安霞宮前布滿紅色燈籠海，打造大唐不夜城場景。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，火車站至安霞宮前布滿紅色燈籠海，打造大唐不夜城場景。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大林鎮今年元宵節掀起「穿越風」，火車站至安霞宮前布滿紅色燈籠海，打造大唐不夜城場景。記者黃于凡／翻攝

元宵節 火車站 花燈

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