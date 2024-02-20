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壯世代再就業媒合開跑！符合這條件 勞工最高補助6萬元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為提供便捷服務，雲嘉南分署於台南、朴子就業中心率先設置「銀髮就業服務專區」。圖／雲嘉南分署提供
為提供便捷服務，雲嘉南分署於台南、朴子就業中心率先設置「銀髮就業服務專區」。圖／雲嘉南分署提供

勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，自即日起開始申請，將補助壯世代勞工最高6萬元、雇主最高30萬元，透過勞雇雙獎勵的方式，促進中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，解決勞動市場缺工問題，也讓勞雇雙方都受益，勞動部雲嘉南分署更辦理職場重返見習及體驗活動、設置服務專區，鼓勵壯世代持續於職場發光發熱。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，只要是符合年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者離開職場連續達3個月，可至各就業中心辦理求職登記，經就業媒合成功及穩定就業達90日，可領3萬元獎勵金，滿180日可再領一次3萬元獎勵金，每人最多可領6萬元就業獎勵津貼。

另外，為鼓勵雇主提供友善職場，進而協助壯世代勞工穩定就業，凡雇主進用各就業中心推介年滿55歲以上失業者或依法退休者，並提供調整工時、心理諮詢或關懷措施等友善協助方案，可補助企業每人每月3000元職場支持輔導費，最長12個月，每年最高30萬元。

劉邦棟說，分署還有許多協助壯世代就業的做法，只要是退休後想要再到職場找工作，卻不清楚就業市場趨勢或職涯方向，可參加3月27、28日於台南地區辦理銀髮人才職場重返及見習活動，將介紹就業市場趨勢，設計客製化職涯探索、履歷撰寫、面試技巧之就業前準備課程，3月29日更攜手美廉社辦理門市服務工作體驗及面試活動。

另雲嘉南分署為提供更便捷的服務，於台南、朴子就業中心率先設置「銀髮就業服務專區」在地整合服務窗口，由專人客製化提供就業市場職缺及諮詢服務，協助釐清求職障礙，也可安排深度諮詢、履歷健檢及模擬面試，更運用職場學習再適應計畫、僱用獎助等工具協助媒合，讓壯世代人才持續投入職場貢獻社會。

想進一步瞭解壯世代相關計畫，請至「45+就業資源網」-「最新消息」或雲嘉南分署官網查詢相關資訊，也可逕洽各就業中心或撥06-6985945分機1199洽詢。

勞動部推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，透過勞雇雙獎勵的方式，要讓壯世代持續投入職場貢獻社會。圖／雲嘉南分署提供
勞動部推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，透過勞雇雙獎勵的方式，要讓壯世代持續投入職場貢獻社會。圖／雲嘉南分署提供
勞動部推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，透過勞雇雙獎勵的方式，要讓壯世代持續投入職場貢獻社會。圖／雲嘉南分署提供
勞動部推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，透過勞雇雙獎勵的方式，要讓壯世代持續投入職場貢獻社會。圖／雲嘉南分署提供
勞動部推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，透過勞雇雙獎勵的方式，要讓壯世代持續投入職場貢獻社會。圖／雲嘉南分署提供
勞動部推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，透過勞雇雙獎勵的方式，要讓壯世代持續投入職場貢獻社會。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署3月將於台南辦理銀髮人才職場重返及見習活動，歡迎民眾參加。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署3月將於台南辦理銀髮人才職場重返及見習活動，歡迎民眾參加。圖／雲嘉南分署提供

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