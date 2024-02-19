來猜清水模大師毛森江這台南神祕建築叫什麼 首獎送汽車！
元宵不只猜燈謎，參加「建築命名」猜謎活動，有機會抽到汽車大獎！入主上櫃公司「福裕事業」的清景麟集團董事長林聰麟今天宣布，配合台灣燈會，元宵節邀大家看完燈會，也參觀台灣清水模大師毛森江打造的神祕建築，猜對這間極致工藝的建築物命名，可抽汽車、GOGORO VIVA機車等大獎，提示是「字數盡量多一點」。
高雄發跡，事業版圖一路向北擴展的清景麟集團，入主上櫃公司「福裕事業」後，首度到台南高鐵特區推案，更力邀請清水模大師毛森江打造一間造型奇特的神祕建築，展現建築工藝之美。
這棟建物坐落於台南市歸仁區高鐵大道及中正南路二段路口處，接近台南燈會高鐵燈區主展區，去年8月起建造，歷時半年搭建，目前已完成主結構，外觀以幾何圖型組成，造型罕見，施工階段引起熱議。
清景麟集團董事長林聰麟今天律師見證下寫下毛森江建築物正確名稱，彌封交由律師保管，預計自2月24日起至3月10日邀民眾動腦猜猜看這棟神祕建築的名字，謎底會在3月18日揭曉。林聰麟笑說，「全世界只有我知道答案」，他並給兩個提示，第一，答案就在建築物圖片中。第二，「字盡量多一點」。
清景麟集團表示，活動期間，民眾將神祕建築拍下上傳個人臉書，在集團官網猜出正確全名者，即有機會將TOYOTA YARiS CROSS汽車開回家，猜中建物名稱有多少個字的民眾，也可參加GOGORO VIVA機車抽獎，全部獎項總價值超過上百萬；萬一如果沒人猜中完整建築物名字，主辦方保有決議權，活動詳情可洽清景麟集團官方臉書粉絲專頁，這項首創的建築物猜名活動，預估至少10萬人參加。
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