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嘉南療養院開社區正念減重團體 邀民眾共追求身心健康

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院開社區正念減重團體。圖／院方提供
嘉南療養院開社區正念減重團體。圖／院方提供

嘉南療養院臨床心理師陳伯愷前年開辦員工減重團體心理治療，因迴響熱烈，去年擴大服務，另開一團給病友參與，因參與者「整體生活品質、心理滿意度提升」，院方今天宣布陳伯愷將持續開團，並加開社區團、邀請民眾參與「共同追求身心健康」。近期開放報名、相關資訊洽臨床心理科電話06-2795019分機1131。

嘉療減重團2022年只開放員工參加35人次。去年分員工、病人團各61人、36人次。陳伯愷指出，8周前後測驗發現，主要改變在「心理向度」，例如減少因為負面情緒而進食的頻率、也降低透過吃東西來讓心情變好次數，整體生活品質中的心理滿意度提升。不過體重有些人下降、有些人不變，有些人增加，8周內還看不出明顯改變。這個團是以培養心理健康為宗旨，達到長期飲食習慣改變，維持健康體重，並非在短時間內快速瘦身。

陳伯愷指出，肥胖者糖尿病、代謝症候群、血脂異常風險超過3倍，同時高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風風險也增加2倍。2013-2016年「國民營養健康狀況變遷調查」，台灣成人過重及肥胖盛行率高達45.4%，男性更在APEC亞洲國家中名列第四。

陳伯愷指出：「如果短時間內瘦了十公斤，一年後復胖十公斤，這樣到底算減重成功還是失敗？這是大多數人所追求的減重嗎？」近年來雖然健康飲食、節制性飲食及運動風氣興盛，但根據國健署統計，2019年成人過重及肥胖盛行率已緩升到47.97%。

很多人有減重經驗，不少人成功，但難以維持。陳伯愷說，他的團體就以預防復發為基礎，透過正念練習提升飲食習慣自覺，選擇最有助益生活方式。

主要治療目標是「體重管理」，並強調增進飲食行為覺察，包括降低情緒影響飲食頻率，提升健康飲食頻率。

八周的正念減重團體心理治療，陳伯愷發現不論員工或病友，對食物的渴求程度呈下降趨勢。特別是「情緒渴望類型的進食模式」多數下降，對食物的預期一致下降，自我覺察也有所改善。這一系列的改變提升了參與者的生活品質心理滿意度，成功擺脫以飲食為手段追求幸福感的想法，同時減少了三餐以外對食物的渴望感。

健康飲食 情緒 減重 肥胖

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