快訊

台灣晶片業警訊？理工科鬧博士荒 李長榮總裁點關鍵因素

八年任期最後一次農曆新年談話 蔡總統：民主自由是台灣最珍視的價值

英發全球企業董座蔡雪李謹遵亡夫遺願 捐20萬助學金給雲林家扶

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，不僅捐款還在雲林家扶當起一日志工，協助發送年菜給服務家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，不僅捐款還在雲林家扶當起一日志工，協助發送年菜給服務家庭。記者蔡維斌／攝影

雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，謹遵先生林文生遺願，春節前夕捐贈20萬元給雲林家扶中心作為助學金，由家扶督導林珊宇代表接受，蔡女士對於雲林家扶中心上上下下為了每學期半年一次頒發多達500多萬元助學金給家扶學生，四處奔波籌募的辛勞，極表敬佩，她希望也能響應略盡棉薄之力。

雲林家扶中心主委陳燦勳感謝蔡雪李每逢春節專程來家扶捐助學金；兩年前蔡董事長因先生託夢，還在大年初一來捐款，可說用心良苦。

雲林家扶中心廖志文指出，虎尾珠友建設創辦人林文生，在世時熱心公益，經年行善，是家喻戶曉的大善人，令人感佩的是林文生小時因父親早逝家境貧窮，為了生活到田裡撿地瓜還遭地主追罵，窮苦的生長背景激勵奮發圖強，常以自己的成長故事勉勵家扶孩子。

英發全球董事長蔡雪李秉持先生生前遺願，持續行善，今天在春節前夕捐助善款，她說，家扶中心推出助學脫貧計畫，提供高中職與大專生助學金，還設計一套領有助學金學生回饋志工服務時數的累計辦法，讓家扶孩子體驗志工樂，尤其看到家扶學子也能考上台、大、陽明交等一流大學，怪不得她先生要託夢叮嚀要來捐助。

雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，依亡夫遺願，春節前夕特到雲林家扶捐贈20萬元助學金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，依亡夫遺願，春節前夕特到雲林家扶捐贈20萬元助學金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，不僅捐款還在雲林家扶當起一日志工，協助發送年菜給服務家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，不僅捐款還在雲林家扶當起一日志工，協助發送年菜給服務家庭。記者蔡維斌／攝影

家扶中心 春節 雲林

延伸閱讀

雲林6大醫院春節休診日一次看 部分科別正常看診

春節遊雲林 張嘉郡首推6公尺高「素還真」鋼雕

申請上是煩惱的開始…台北家扶補助8成費用 助大專生出國交換

苗栗家扶大專生寒假「回家」 31位大專生擔任課輔志工

相關新聞

英發全球企業董座蔡雪李謹遵亡夫遺願 捐20萬助學金給雲林家扶

雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，謹遵先生林文生遺願，春節前夕捐贈20萬元給雲林家扶中心作為助學金，由家扶督導林...

全年只休這一天！台南古蹟除舊布新喜迎賓

台南古蹟景點每逢連假期間，都是熱門的觀光景點，而幾乎全年無休的各古蹟景點唯一會暫停開放的一天，就是除夕休園日，南市文化局...

北港武德宮主燈財神寶樹 不少人駐足樹下吸取財氣

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮新春期間推出多項走春活動，今天更在廟前廣場「栽種」一棵高達4.5公尺的黃金「財神寶樹」，整...

大甲媽信徒路過心想事成捐名車 西螺新天宮搏杯逾2千人參賽

雲林縣西螺新天宮主祀媽祖，早年有神無廟，曾由爐主輪流供奉，近年則供奉在當地活動中心，10年前信徒齊心建廟，上月歡慶入火安...

春節遊雲林 張嘉郡首推6公尺高「素還真」鋼雕

農曆新年假期，雲林出身的國民黨立委張嘉郡化身雲林觀光大使，張嘉郡表示，風靡台日的霹靂布袋戲，故鄉就在雲林虎尾，在虎尾圓環...

台南多處廟宇春節活動多 除夕夜發紅包擲筊有好運

春節到，台南市區多處廟宇都推出系列活動並發送紅包，大觀音亭暨祀典興濟宮、安平開台天后宮除夕晚發紅包，台灣首廟天壇則是大年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。