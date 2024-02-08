英發全球企業董座蔡雪李謹遵亡夫遺願 捐20萬助學金給雲林家扶

雲林縣珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，謹遵先生林文生遺願，春節前夕捐贈20萬元給雲林家扶中心作為助學金，由家扶督導林珊宇代表接受，蔡女士對於雲林家扶中心上上下下為了每學期半年一次頒發多達500多萬元助學金給家扶學生，四處奔波籌募的辛勞，極表敬佩，她希望也能響應略盡棉薄之力。

雲林家扶中心主委陳燦勳感謝蔡雪李每逢春節專程來家扶捐助學金；兩年前蔡董事長因先生託夢，還在大年初一來捐款，可說用心良苦。

雲林家扶中心廖志文指出，虎尾珠友建設創辦人林文生，在世時熱心公益，經年行善，是家喻戶曉的大善人，令人感佩的是林文生小時因父親早逝家境貧窮，為了生活到田裡撿地瓜還遭地主追罵，窮苦的生長背景激勵奮發圖強，常以自己的成長故事勉勵家扶孩子。