台灣燈會安平燈區不如往年？ 16年前燈會策展人這麼說

明天即將迎來7天的春節連假，台南市政府推出「台灣燈會-安平燈區」系列圖卡及影片，以畫面呈現安平燈區之美。

市府表示，此次安平燈區特別邀請參與16年前台灣燈會的藝術家林鴻文擔任策展人，或許有些民眾參觀之後，覺得跟16年前的台灣燈會有很大的不同，但「大家印象中」的台灣燈會正式開幕時間是2月24日「高鐵燈區」，主燈「龍來台灣」也在高鐵燈區！安平燈區率先於2月3日開幕，主要目的是讓民眾春節連假也有機會賞燈。

市府指出，與傳統「提燈籠、猜燈謎、看花燈」的方式不同，安平燈區主要想呈現台南在地文史脈絡及運河文化，同時創作者多以當代藝術手法結合AI演算科技，重新詮釋並定義燈會。

此外，今年燈會除了「燈」之外，也將表演藝術融入，邀請大支、謝銘祐、彭佳慧等人在草地舞台、主舞台演出，也安排大大小小超過500場次的街頭藝人表演。

策展人林鴻文表示，安平燈區主要位置之一在林默娘公園，民間傳說媽祖「出生時不啼哭」，因而取名為「默」，「就讓林默娘回到她的原初，靜默。在五光十色科技爆量炫人的今天讓媽祖陪著你，靜下心、配著安平鹹鹹的海風，慢慢散步、欣賞藝術家作品」林鴻文說「一種特有的獨屬於林默娘公園的靜默。」

從明天（2月8日）小年夜開始，即有「新馬戲團隊狂夢藝術」與饒舌音樂人「大支」的演出；初一至初五每天開場將邀請台南在地龍獅隊、鶯藝歌劇團、還有各類跨型態的節目，精彩可期。

台南春節期間各大燈會遍地開花，水岸邊有台灣燈會-「安平燈區」；舊城區有以廟宇為主軸，結合古蹟的「埕南燈區」，另還有普濟燈會、神農街燈會；山區則有海拔最高、最空靈的山林燈節-「龍崎光節空山祭」；溪北則是「月津港燈節」及首屆「新營波光節」一同閃耀北台南。

市府表示，台南市深厚的文化底韻已讓台南的燈會獨樹一幟，呈現多元風貌、各自綻放美麗，每一個燈會都訴說著當地的歷史人文，充滿藝術文青氛圍。市府將製作藝術燈具圖卡，讓參觀民眾可以更加深入瞭解藝術家的創作理念以及每一座燈與地方的連結。

同時也繪圖告知民眾最佳參觀動線，以免民眾錯過精彩燈具。圖卡將透過市府官方「臺南TODAY」臉書FB推出，歡迎民眾追蹤、分享、開啟小鈴鐺，獲得更多燈會訊息。