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嘉市議員地下道遭襲 地下道是否裝監視器引起討論

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員林煒軒日前在地下道遭遇襲擊事件，因地下道也沒有監視系統，事後各說各話；地下道是否設置監視器，市警局表示，會審慎評估。圖為世賢路地下道。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員林煒軒日前在地下道遭遇襲擊事件，因地下道也沒有監視系統，事後各說各話；地下道是否設置監視器，市警局表示，會審慎評估。圖為世賢路地下道。記者李宗祐／攝影

嘉義市議員林煒軒本月28日在嘉義市世賢路地下道遭遇襲擊事件，因為雙方都沒有行車紀錄器，地下道也沒有監視系統，事後各說各話；有議員認為地下道可以考慮設置監視器，避免出現治安死角，但也有議員認為嘉義市面積不大，監視器密度已很高。市警局表示，會審慎評估。

民進黨籍嘉義市議員林煒軒28日上午由李姓助理開車，進入世賢路地下道往南京路方向時突遭2名男子涉嫌惡意逼車製造糾紛，林煒軒和助理受到對方持辣椒水、甩棍攻擊，威嚇下跪、道歉，直到警察到來將2名男子帶回偵辦，他與助理被送往榮民醫院救治後無礙。

林煒軒稱對方有預謀、政治目的，但涉嫌攻擊的吳男、楊男稱是單純行車糾紛，由於林煒軒座車行車紀錄器恰好壞掉，對方車輛沒裝行車紀錄器，地下道也沒有監視器，真相有待釐清。警方依傷害、妨害自由、毀損等罪嫌法辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

事件發生後隔天林煒軒坐著輪椅到市議會臨時會開會，市議會同仁紛紛表達關切、共同讉責暴力，也對於地下道沒有裝設監視器錯過關鍵畫面提出意見。

市議員張秀華表示，可以討論地下道裝設監視器，避免變成治安死角。市議員鄭光宏表示，嘉義市面積不大，監視器密度已很高，應該審慎評估。

市警局表示，嘉義市公有監視器已有686處、2681具鏡頭，基本以治安包圍圈概念建置；發生事故這路段周邊建置有7處、32具鏡頭，未來會依據當地治安、交通狀況評估後是否再建置監視器系統。

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