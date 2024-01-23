蘇治芬完成6天百里徒步謝票 寒風刺骨翁章梁來送暖

立委蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票，今天最後一天進入虎尾鎮，立委劉建國和嘉義縣長翁章梁一早冒著低於10度的強風寒雨陪走，數十人不畏風寒一步步往前走，進入虎尾鎮市區，路過雲林縣議長黃凱服務處，黃議長親自在路旁揮手向步行者加油打氣，並奉上熱茶送暖，讓大家喝燒燒保暖，蘇治芬強調這不是民主之路的終點而是重新的起點。

今天清晨氣溫低於10，加上刮風下雨，天寒地凍，立委蘇治芬6天的徒步謝票仍持續進行，不少來自四面八方的支持著，穿著雨衣及厚重衣物也趕來參加最後一天的行程，立委劉建國也帶著多位好友加入行列，最後一天也是最冷的一天，像是在考驗這群苦行者，能否支撐走完全程。

六天來包括蘇治芬、議員蔡永富、顏嘉葦、洪如萍、東勢鄉長張健福及多名全程參與的人，已走得腳底起泡、腿抽筋，今晨仍臉帶微笑頂著強風冷雨往前走，蘇治芬說，六天走下來心得很多，除了檢視過往也傳達許多未來前路的訊息給民眾，尤其最後這兩天開始有了笑聲，對過去及未來的險路也都能幽默以對，這是療癒、是成長，更是人生難得體驗。

今天隊伍進入虎尾鎮妙天寺，嘉義縣長翁章梁專程前來陪走，翁縣長感念蘇治芬長年投入民主運動，延續黨外精神，帶領年輕人走出一條民主自由大道，這就是勇敢和堅持的體現，如今更以徒步謝票方式，表達堅韌不拔的氣勢，給年輕政治工作者一個良好示範，就如蘇所創造的農業首都給了他經營嘉義縣有很大啟發，政治不計輸贏，該堅持就要堅持，最後必能開花結果。

劉建國也指出，頂著風寒走感觸尤深，對蘇治芬以些微差距未能連任深感可惜，許多人也認為一個那麼會做事的人，竟被抹黑成什麼事都沒做，謠言如同癌細胞般可怕，透過這次步行，民眾感受也很深，參加的人才愈來愈多，陪她一起走在民主的路上，相信蘇委員不會孤單。