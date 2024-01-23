快訊

獨／為保護父母…弟球棒打死啃老兄 檢罕用「義憤殺人」6萬元交保

再停課1天！新竹尖石結冰又結霜 後山4校仍停課

這家銀行出包...代發統一發票獎金2千萬變20億 金管會出手開罰

蘇治芬完成6天百里徒步謝票 寒風刺骨翁章梁來送暖

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天，遇上最強寒流，天寒地凍大家愈走愈有力，嘉義縣長翁章梁（前四）和立委劉建國（前二）也來送暖相挺。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天，遇上最強寒流，天寒地凍大家愈走愈有力，嘉義縣長翁章梁（前四）和立委劉建國（前二）也來送暖相挺。記者蔡維斌／攝影

立委蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票，今天最後一天進入虎尾鎮，立委劉建國嘉義縣長翁章梁一早冒著低於10度的強風寒雨陪走，數十人不畏風寒一步步往前走，進入虎尾鎮市區，路過雲林縣議長黃凱服務處，黃議長親自在路旁揮手向步行者加油打氣，並奉上熱茶送暖，讓大家喝燒燒保暖，蘇治芬強調這不是民主之路的終點而是重新的起點。

今天清晨氣溫低於10，加上刮風下雨，天寒地凍，立委蘇治芬6天的徒步謝票仍持續進行，不少來自四面八方的支持著，穿著雨衣及厚重衣物也趕來參加最後一天的行程，立委劉建國也帶著多位好友加入行列，最後一天也是最冷的一天，像是在考驗這群苦行者，能否支撐走完全程。

六天來包括蘇治芬、議員蔡永富、顏嘉葦、洪如萍、東勢鄉長張健福及多名全程參與的人，已走得腳底起泡、腿抽筋，今晨仍臉帶微笑頂著強風冷雨往前走，蘇治芬說，六天走下來心得很多，除了檢視過往也傳達許多未來前路的訊息給民眾，尤其最後這兩天開始有了笑聲，對過去及未來的險路也都能幽默以對，這是療癒、是成長，更是人生難得體驗。

今天隊伍進入虎尾鎮妙天寺，嘉義縣長翁章梁專程前來陪走，翁縣長感念蘇治芬長年投入民主運動，延續黨外精神，帶領年輕人走出一條民主自由大道，這就是勇敢和堅持的體現，如今更以徒步謝票方式，表達堅韌不拔的氣勢，給年輕政治工作者一個良好示範，就如蘇所創造的農業首都給了他經營嘉義縣有很大啟發，政治不計輸贏，該堅持就要堅持，最後必能開花結果。

劉建國也指出，頂著風寒走感觸尤深，對蘇治芬以些微差距未能連任深感可惜，許多人也認為一個那麼會做事的人，竟被抹黑成什麼事都沒做，謠言如同癌細胞般可怕，透過這次步行，民眾感受也很深，參加的人才愈來愈多，陪她一起走在民主的路上，相信蘇委員不會孤單。

沿途不少人向隊伍揮手致意，路過議長黃凱服務處，黃凱也親自出來向步行者加油打氣，還奉上熱茶，步行者也感謝黃議長寒冬送暖，最後隊伍抵達終點站虎尾同心公園，象徵同心走、同心命，他們將「蹽溪過嶺」唱歌繼續向前走。

蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天進入虎尾鎮，路過雲林議長黃凱服務處，議長黃凱（左二）親自出面為大家加油打氣。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天進入虎尾鎮，路過雲林議長黃凱服務處，議長黃凱（左二）親自出面為大家加油打氣。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天進入虎尾鎮，路過雲林議長黃凱服務處，議長黃凱（左二）親自出面為大家加油打氣。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天進入虎尾鎮，路過雲林議長黃凱服務處，議長黃凱（左二）親自出面為大家加油打氣。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天，遇上最強寒流，天寒地凍大家愈走愈有力，許多支持者也來陪走相挺。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天，遇上最強寒流，天寒地凍大家愈走愈有力，許多支持者也來陪走相挺。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天進入虎尾鎮，路過雲林議長黃凱服務處，議長黃凱親自出面為大家加油打氣。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票最後1天進入虎尾鎮，路過雲林議長黃凱服務處，議長黃凱親自出面為大家加油打氣。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 劉建國 嘉義

延伸閱讀

台積電傳嘉義縣設廠 翁章梁：將成最具發展潛力城市

蘇治芬連任失利百里徒步謝票 陳冠廷、陳吉仲紛來送暖陪走

蘇治芬沒守住綠營這一席 11鄉鎮徒步謝票深切檢討

守住雲林1席立委卻樂不起來！劉建國勝選不放鞭炮原因是這樣

相關新聞

春節連假將至…雲林易塞車路段出爐 規畫4觀光接駁路線

春節連續假期將至，交通部公路局統計雲林易壅塞路段仍為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，建議民眾...

台南新化年貨大街2/2登場為期6天 逾170多攤商機上看2千萬

2024新化年貨大街即將於今年2月2日至7日在新化老街周邊登場，台南市政府經濟發展局今天在市政會議專案報告活動規劃，適逢...

蘇治芬完成6天百里徒步謝票 寒風刺骨翁章梁來送暖

立委蘇治芬6天11鄉鎮百里徒步謝票，今天最後一天進入虎尾鎮，立委劉建國和嘉義縣長翁章梁一早冒著低於10度的強風寒雨陪走，...

台灣零食為何叫「四獸仔」？台灣燈會指定伴手禮添趣味

2024台灣燈會伴手禮徵選活動，經過5個多月選拔，精選出30件指定伴手禮，其中府城知名赤崁糖業者推出的「四獸仔」燈籠秸稈...

天冷捐血少 雲林霸氣送250份近千元年菜雞湯募集熱血

農曆年前各地捐血中心常發生血荒，尤其近日寒冷，捐血人數驟降，台中捐血中心Ｏ型血量已低於安全庫存，民進黨雲林縣黨部與斗六海...

南市北門沿海魚塭「雪花飄」 養殖業者憂心：恐有延遲性寒害

台灣今天各地低氣溫驟降，陽明山等處飄雪冷颼颼，台南沿海低溫不到10度，多處魚塭在強風吹襲水面，岸邊堆起大片有如雪花的白色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。