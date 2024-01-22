七股潟湖陸化早晚的事！ 環團：氣候變化難擋 應建立退避機制

去年颱風重創台南網仔寮汕也加重七股潟湖淤積，台江國家公園投入2800萬元，以生態工法減緩沙洲遭沖蝕速度。環保團體認為氣候、環境變化難擋，應對可能發生變化建立退避機制。水利局表示，今年起2年共編列6百萬，委請學者專家調查研究此區漂沙行為，對症下藥提出改善辦法，然後爭取經費執行，改善七股潟湖陸化問題。

七股潟湖網仔寮汕及其步道平台等相關設施去年因杜蘇芮颱風來襲受損嚴重，除了大量垃圾，也沖出缺口，讓養蚵環境受到影響。台江國家公園管理處副處長賴建良表示，除了大量海洋廢棄物已處清理完畢，並就地取材利用廢棄木料、竹木，在步道區域搭設長75公尺圍籬，將垃圾阻隔於海灘理，受毀損的步道正修復中。另，持續於海灘潮線進行木樁減浪柵打設工程，以生態工法減緩沙洲遭沖蝕速度。

七股潟湖蚵架、定置漁網密布，關係七股地區漁民生計，就生態價值而言，為台南近海生物繁衍的生態基因庫，對於沿岸區域排水防洪而言更如大型滯洪池，具有相當重要的災害防治功能。市府對於港汕的沖蝕與沙洲破口全力防治，但大自然的變遷力量難以抵擋，有學者曾提出於離岸500公尺處設置離岸潛堤，但經費龐大，且事涉河海工程，有賴更多相關機關共同投入。

台南社大研究員晁瑞光表示，氣候變化是擋不了的事，面對急遽氣候的發生，第一線蚵農最能感受到，政府要委託專家研究找出改善辦法是好事，但以目前北門潟湖潮退便沙洲，潮漲變水域而言，七股潟湖早晚也會一樣，目前頂頭額汕和網仔寮汕之間因淤積浮現一塊沙洲，明顯有淤積情形，因沙跑來跑去，也看出此區沙往東、南淤積。

晁瑞光說，周一強大寒流來襲，預報浪高1.5公尺到2公尺，又加上滿潮，預估海浪會直驅網仔寮汕防風林，面對無法擋的氣候與環境變化，最重要的是，面對這樣的問題，針對可能產生的變化，提出因應辦法，建立好的退避機制，若硬要擋是解決不了問題，如調整養殖方式等。日本就針對氣候變遷，原適合種蘋果的地方可能已不適合，就輔導改種橘子。

水利局長邱忠川表示，為了守護七股潟湖，改善淤積陸化問題，今年起連續2年共編列600萬元，委託專家調查研究此區漂沙行為，進而建立數模及水工模型，提出可行改善辦法，然後向水利署、海洋委員會爭取預算執行。