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高麗菜盛產 民代購贈共餐加菜
近期氣候穩定，南部高麗菜產量大爆發，價格低迷，菜農賠本採收，為幫助高麗菜農行銷，台南市立委林俊憲、市議員蔡筱薇攜手台南市薇笑公益推廣協會，昨天以每顆10元向官田區青農收購1000顆高麗菜，捐贈9處提供共餐服務的社區發展協會，為長者加菜。
林俊憲表示，青年朋友願意返鄉從事農作，很不容易，雖今年遇到困難，高麗菜價近期較低迷，但希望告訴農民，社會上很多人會做農民朋友後盾，不要灰心，希望捐贈可以拋磚引玉，鼓勵更多市民一起支持在地優質農產品。
林俊憲說，1000顆高麗菜將分批捐贈中西區、安平區、東區等9處，定期做長照供餐社區據點。針對高麗菜常有供需失衡問題，林俊憲指出，後續會要求相關單位積極協助各地農會，在單一蔬菜栽種量大時，輔導農民轉種，同時應將資訊公開透明。
蔡筱薇表示，這次捐贈除鼓勵青農，同時支援長照工作，政府資源有限，但社會愛心資源循環不斷，歡迎台南鄉親朋友多多選購在地農產。
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