台南三股里活動中心動工 瀰漫政治味

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南七股區三股里活動中心新建工程歷經6次發包後，市長黃偉哲昨天主持動土典禮，預計明年1月完工，甫連任、被視為民進黨下屆熱門市長人選的立委林俊憲、陳亭妃都跨選區出席，使會場增添政治味。市府表示，後續還有10多處活動中心正在興建、整修中。

市府指出，三股里新的活動中心地上1層樓建築，總樓地板面積200坪，總經費3162萬元，規畫集會活動場館、里辦公處及社區團體運用空間等，搭配原有蓮花池生態園區，將成為地方獨具特色自然人文地景。

黃偉哲等人執鏟動土，他說，近年物價調漲，工程發包不易，感謝中央補助款及市議會通過墊付款案，才促使三股里活動中心工程能夠順利動土，他特別叮嚀請施工單位善用良好的天氣條件，確保工程品質前提盡速完工。

5選區立委林俊憲、3選區立委陳亭妃甫成功連任，選區雖都不包括七股，卻出席同台，先到場的林俊憲與鄉親們寒暄，表示這是中央與地方一起合作、克服困難總算可動工了；陳亭妃說，接到三股里長黃仙立多次請託，在大家一起努力下，很開心能一起參與動土儀式。

市府民政局長姜淋煌說，此為市長黃偉哲上任後第30座動土活動中心，累積5年內總共規畫打造43處。