台南七股三股活動中心今動工 瀰漫濃濃政治味
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台南市七股區三股里活動中心歷經6次發包後今上午舉行動工典禮，由市長黃偉哲主持，工程預計1年完成，被外界視為民進黨台南市下屆熱門市長人選的立委林俊憲、陳亭妃也同台出席，會場更增添政治味。
新建三股里活動中心，為地上1層樓建築，總樓地板面積200坪，總經費3162萬元，包括有主體集會活動場館、里辦公處及社區團體運用空間等，工程工期為360日曆天，預計明年1月完工，搭配原有蓮花池生態園區，將成為地方獨具特色自然人文地景。
台南市長黃偉哲主持動土典禮，林俊憲、陳亭妃，市議員蔡蘇秋金、方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡等一同祈福、持鏟動土，期許工程如期如質完成。
黃偉哲表示，近年物價調漲，工程發包不易，感謝中央補助款及市議會通過墊付款案，促使三股里活動中心興建工程能夠順利動土，他特別叮嚀請施工單位善用良好的天氣條件，在確保工程品質前提盡速完工，讓民眾早日使用。
被外界視為民進黨台南市下屆熱門市長人選的立委林俊憲、陳亭妃上午也同台出席，先到場的林俊憲先親切與鄉親們寒暄，並表示這是中央與地方一起合作客服困難總算可動工了，包括退輔會及市府團隊及議員們、鄉親們努力。
陳亭妃說，接到黃仙立里長多次請託，在大家一起努力下，很開心能一起參與動土儀式，希望將是地方很優質的集會、聯誼交流的理想場所。
市府民政局長姜淋煌、七股區長李佳隆、三股里長黃仙立等多名里長上午也出席，姜淋煌說，這是市長黃偉哲上任後，第30座動土活動中心，後續還有10多處正在興建及整修中，累積5年內總共規畫興建43處。
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