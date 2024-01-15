快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

台南七股三股活動中心今動工 瀰漫濃濃政治味

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股區三股里活動中心今動工 ，外界視為民進黨下屆市長熱門人選的立委陳亭妃（右五）、林俊憲（左四）同台，會場瀰漫濃濃政治味。記者謝進盛／攝影
台南七股區三股里活動中心今動工 ，外界視為民進黨下屆市長熱門人選的立委陳亭妃（右五）、林俊憲（左四）同台，會場瀰漫濃濃政治味。記者謝進盛／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南市七股區三股里活動中心歷經6次發包後今上午舉行動工典禮，由市長黃偉哲主持，工程預計1年完成，被外界視為民進黨台南市下屆熱門市長人選的立委林俊憲陳亭妃也同台出席，會場更增添政治味。

新建三股里活動中心，為地上1層樓建築，總樓地板面積200坪，總經費3162萬元，包括有主體集會活動場館、里辦公處及社區團體運用空間等，工程工期為360日曆天，預計明年1月完工，搭配原有蓮花池生態園區，將成為地方獨具特色自然人文地景。

台南市長黃偉哲主持動土典禮，林俊憲、陳亭妃，市議員蔡蘇秋金、方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡等一同祈福、持鏟動土，期許工程如期如質完成。

黃偉哲表示，近年物價調漲，工程發包不易，感謝中央補助款及市議會通過墊付款案，促使三股里活動中心興建工程能夠順利動土，他特別叮嚀請施工單位善用良好的天氣條件，在確保工程品質前提盡速完工，讓民眾早日使用。

被外界視為民進黨台南市下屆熱門市長人選的立委林俊憲、陳亭妃上午也同台出席，先到場的林俊憲先親切與鄉親們寒暄，並表示這是中央與地方一起合作客服困難總算可動工了，包括退輔會及市府團隊及議員們、鄉親們努力。

陳亭妃說，接到黃仙立里長多次請託，在大家一起努力下，很開心能一起參與動土儀式，希望將是地方很優質的集會、聯誼交流的理想場所。

市府民政局長姜淋煌、七股區長李佳隆、三股里長黃仙立等多名里長上午也出席，姜淋煌說，這是市長黃偉哲上任後，第30座動土活動中心，後續還有10多處正在興建及整修中，累積5年內總共規畫興建43處。

台南七股三股活動中心今動工 ，市長黃偉哲（右二）主持，外界視為民進黨下屆市長熱門人選的立委陳亭妃（右一）、林俊憲（右三）同台，會場瀰漫濃濃政治味。記者謝進盛／攝影
台南七股三股活動中心今動工 ，市長黃偉哲（右二）主持，外界視為民進黨下屆市長熱門人選的立委陳亭妃（右一）、林俊憲（右三）同台，會場瀰漫濃濃政治味。記者謝進盛／攝影
台南七股區三股里活動中心今動工 ，預估1年後完工。記者謝進盛／攝影
台南七股區三股里活動中心今動工 ，預估1年後完工。記者謝進盛／攝影

林俊憲 陳亭妃

延伸閱讀

影／施明德辭世 黃偉哲：他是我們永遠的黨主席

影／下屆立法院正副院長之爭 陳亭妃：柯文哲會是綠白合最大問題

林俊憲：台南人敢愛敢恨 會用選票送走不認真的政治人物

賴清德本命區得票率衝破五成 綠委：不分黨籍莫惹台南

相關新聞

竄升台南第3大站點 新營火車站Youbike擬擴點

微笑單車Youbike在南市新營區建置速度加快，目前已有23處，其中新營火車站點單月使用次數破萬，排名由全市排名第五，竄...

林耿瑋救火22年 獲消防楷模鳳凰獎

嘉義縣消防局第1大隊隊員林耿瑋投身消防22年，歷經台南維冠大樓倒塌搜救等挑戰，在家人支持下把救人當使命，獲得全國消防楷模...

台南七股三股活動中心今動工 瀰漫濃濃政治味

台南市七股區三股里活動中心歷經6次發包後今上午舉行動工典禮，由市長黃偉哲主持，工程預計1年完成，被外界視為民進黨台南市下...

台南文賢國中英語列車分享國小 海佃英語書香樂飄揚

台南市北區文賢國中英語社區列車搭載豐富的英語學習資源分享鄰近國小，今駛入了海佃國小，為六年級學生舉辦生動有趣的英語繪本活...

雲林海線立委綠翻藍 虎尾鎮長將補選

雲林國民黨陣營摘下海線立委，加上3席不分區立委，算是大贏家，但總統票開得不理想，掌兵符的縣長張麗善認為，已削減綠營8萬多...

雲林義消楷模表揚 議長黃凱接任義消總隊長

雲林縣消防局今天舉辦義勇消防總隊長就職及消防及義消楷模人員表揚大會，由縣長張麗善頒發義消總隊長聘書給議長黃凱，並感謝義消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。