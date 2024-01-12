高麗菜價慘跌 雲林批發每公斤不到10元

「菜王」高麗菜去年因颱風侵襲，價格一度飆漲每公斤200多元，如今氣溫回暖、產量旺盛，雲林西螺果菜市場平均交易價從去年9月每公斤約60元、目前跌剩6至7元，幾乎是「零頭價」；台南高麗菜價也相當低迷，送往台北農產運銷公司每公斤是個位數價格。有菜販呼籲，趁正便宜好吃時多採買。

近期中南部白天氣溫普遍在20至23度，促使蔬菜順暢生長，西螺果菜市場董事長蔡德福分析，蔬菜類去年9月下旬的日進貨量約500多公噸，目前日進貨量超過1000公噸，幾乎翻倍，尤其近月以來高麗菜增幅明顯，到貨量從去年9月每日10至20公噸的少量，飆升至目前每日200至300公噸且一直持續，非常可觀，若天氣沒太大變化，菜價會維持一段時間。

有菜商說，1件30公斤裝高麗菜，高價時依品質每箱達1500至3000元，目前每箱約150至170元區間，雖很多冷藏、冷鏈倉儲都利用此時進貨囤貨，供應團膳、餡肉使用等，但產量過多，價格恐怕暫時還上不去。

雲林種約3公頃高麗菜的菜農表示，以他每分地栽種成本4萬元計算根本無法回本，耕鋤更浪費，只能賠本銷售。