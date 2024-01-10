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歷時400年...台南400系列活動揭幕 大選返鄉投票玩台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府觀旅局近期列出1月份相關活動，其中受到民眾喜愛的月之美術館－漫月美行動〈愛呀！〉展覽，預計展出到3月，觀旅局邀請民眾可趁1月假日來一趟輕旅行。圖／南市觀旅局提供
南市府觀旅局近期列出1月份相關活動，其中受到民眾喜愛的月之美術館－漫月美行動〈愛呀！〉展覽，預計展出到3月，觀旅局邀請民眾可趁1月假日來一趟輕旅行。圖／南市觀旅局提供

總統立委選舉本周六即將登場，不少在外地工作的民眾計畫返鄉投票，同時也能安排一場周末輕旅行，其中，自1624年熱蘭遮城新築起算，歷時400年的近代城市發展，台南400系列活動已陸續開跑，南市府觀旅局也列出1月份相關活動，如藝文賞燈、科藝之旅、一見雙雕、梅嶺賞花等，邀請民眾一起來體驗。

觀旅局表示，台南今年除了迎接台南400，還有2024台灣燈會也在台南，此次燈會分為安平燈區及高鐵燈區，高鐵燈區預計2月24日元宵節啟燈，安平燈區則提前20天，預計2月3日率先起燈，不過，啟燈前台南仍有許多精彩活動。

其中，台南400系列活動序幕「台南跨視紀400科藝之旅」已開跑，以河樂廣場為主軸，除了象徵台南的歷史底蘊外，更集結時下裸視3D、生成式AI、沉浸式體驗、AR擴增實境等科技，讓民眾在遊戲中看見台南的過去與未來展望，引起不少話題。

觀旅局也提到，正在進行中的月之美術館－漫月美行動〈愛呀！〉展覽預計到3月初、龍崎光節空山祭到2月18日、一見雙雕藝術季則到3月10日，還有六甲菁埔埤落羽松、楠西梅嶺梅花等，許多豐富的行程，都值得民眾假日到台南觀光。

觀旅局指出，梅嶺的梅花目前花開約2成，近期隨天氣愈冷，相信梅花會更加綻放。圖／南市觀旅局提供
觀旅局指出，梅嶺的梅花目前花開約2成，近期隨天氣愈冷，相信梅花會更加綻放。圖／南市觀旅局提供
龍崎光節空山祭。圖／南市觀旅局提供
龍崎光節空山祭。圖／南市觀旅局提供

台南 台灣燈會 元宵節 賞花

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