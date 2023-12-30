台南捷運藍線 3闖環評未過

台南是六都唯一沒有捷運，捷運第一期藍線在環境部環評初審第3次審查會仍未過關，環委對維修機廠設置區鄰近2家醫院有空汙疑慮，要求加強空汙評估及減量措施，決議補正再審。交通局表示，將從工法調整及工序改變等提嚴謹完善減輕對策，盡速1個月內補正環評報告再次送審。

捷運工程處說，藍線串聯永康、東區及仁德重要交通節點，全長8.39公里採高架，全線共10站，目前採綜合規畫、環評及基本設計3軌並進，期盼2026年動工、2032年完工。

交通局長王銘德表示，尊重環評委員對仁德機廠施工期間建議，以最大善意努力改善，仁德維修機廠規畫約5公頃，原以機廠5公頃全數整地工程與B10車站同時施工的最劣環境模擬，造成二氧化氮模擬結果超標；經前次審查委員提醒，市府重新檢討改善空汙，承諾未來B10車站與機廠分期施工，限制機廠施工規模不得超過1公頃，確保施工期間機廠周邊空汙符合空品標準。

另交通黑暗期議題，市府承諾未來分段施工、縮減車道寬度維持施工期間中華路與中華東路車道數、規畫替代道路及交通改道疏導等施工交通維持措施，未來採取動態調整縮減工區圍籬等策略，以施工期間交通不惡化為目標。

議員郭鴻儀說，評審委員對空汙及施工黑暗期等意見，可透過工程規畫及管理加嚴把關，希望市府加緊研擬嚴謹完善作法，不要延誤時程，民眾最關心是看到捷運早日動工。

台南捷運第一期藍線進度最快，路線串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，全長約8.39公里，起始點鄰近台鐵大橋站，終點位於中華東路三段，並於仁德區設置維修機廠。車站原11站減為10站，交通局說，因B04兵仔市站與B03五王站距離僅400多公尺，7月交通部審查委員認為不利捷運營效率，在興建階段先取消兵仔市站，但仍預留站址，視未來營運狀況可再擴充。